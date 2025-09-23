Teatro di Villazzano: la stagione 2025/26 sarà “fatta con intelligenza teatrale”

Trento – Il Teatro di Villazzano alza il sipario sulla nuova stagione 2025/26 e lo fa con un claim destinato a lasciare il segno: “Fatto con intelligenza teatrale”. Una scelta che suona come dichiarazione di intenti: in un’epoca dominata da algoritmi e intelligenze artificiali, il teatro rivendica la sua dimensione più autentica, fatta di corpi, errori, emozioni irripetibili.

«Qui la fragilità diventa forza, l’errore possibilità, l’incontro con l’altro un generatore di senso», spiegano gli organizzatori. Un manifesto che guiderà un cartellone ampio, capace di intrecciare tradizione e sperimentazione, comicità e riflessione, prosa e musica.

Dalla Festa del Teatro alle grandi commedie nazionali

La stagione si apre con la Festa del Teatro e con l’escape room scenica La maledizione di Barbargento (17–28 settembre), un’esperienza interattiva che trasforma il palco in un’avventura di gruppo.

Ottobre segna l’arrivo dei primi spettacoli per famiglie, con Asino a chi? (12 ottobre) e il comico amatissimo Mario Cagol con Smile (18 ottobre).

Il cuore della stagione sarà la Grande Stagione, che porterà a Trento grandi produzioni italiane: da Un amore di peso di Marco Cavallaro (7–8 novembre) a Ci prendesse un colpo (5 dicembre), fino a cult come Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti (6 marzo) e nuove creazioni come Spazio – Ultima dentiera (27 marzo).

Degusta Teatro, musica e grandi eventi

Torna anche il format Degusta Teatro, che unisce palcoscenico e degustazioni di birre artigianali Fòravia, con spettacoli arricchiti dai dibattiti delle “Birrette Esistenzialiste”.

Sul fronte musicale, spiccano l’Elisir d’amore di Donizetti (11 ottobre), il Concerto di fine anno con l’Orchestra Aurona (30 dicembre) e l’appuntamento di San Valentino con il giovane cantautore Xesse (14 febbraio).

Festival Tabù e spazio ai più piccoli

Da segnare in agenda anche il ritorno del Festival Tabù (8–17 maggio 2026), che con la sua quarta edizione affronterà temi e contraddizioni della contemporaneità con linguaggi radicali e provocatori.

Non mancherà una ricca Stagione Infanzia, con titoli come Il Canto di Natale, Cenerentola. È il tuo tempo! e La commedia di Cyrano, pensati per coinvolgere famiglie e scuole.

Un teatro per tutta la comunità

Accanto agli spettacoli professionali, spazio anche alle compagnie amatoriali del territorio e a eventi speciali come Là qui là – Festival dei libri per ragazze e ragazzi (28 febbraio–1 marzo 2026).

Con questa nuova stagione, il Teatro di Villazzano conferma la sua vocazione: essere luogo vivo e partecipato, capace di unire quartiere e città, generazioni diverse e pubblici trasversali.

Biglietti e abbonamenti sono già disponibili online su www.teatrodivillazzano.it o direttamente in biglietteria.