mercoledì, Settembre 24, 2025
Salute e ambiente

Giornata Mondiale per il Cuore 2025: a Trento prevenzione e rianimazione gratuite

Il cuore non aspetta, e quest’anno la Giornata Mondiale per il Cuore 2025 torna a ricordarcelo con un messaggio forte: “Non perderti il battito” (#DontMissBeat). L’appuntamento, promosso in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, coinvolgerà oltre 100 città e tutte le Regioni, da Nord a Sud, con eventi e attività di sensibilizzazione.

Anche Trento sarà protagonista. Sabato 27 settembre, a partire dalle 9.00, la sala conferenze della Fondazione Caritro in via Garibaldi si trasformerà in un grande laboratorio di prevenzione e primo soccorso. Qui cittadini di ogni età potranno non solo ricevere informazioni ma anche mettersi alla prova in prima persona, sperimentando le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore.

Il programma prevede la misurazione gratuita dei parametri vitali – pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, saturazione – insieme a sessioni dimostrative su come effettuare una chiamata efficace al Numero Unico Europeo 112. Tutto a disposizione della popolazione, senza alcun costo, grazie al lavoro di medici, volontari e operatori del soccorso.

I numeri parlano chiaro: una persona su cinque muore a causa di malattie cardiovascolari, che restano la prima causa di morte a livello mondiale, con un impatto superiore a quello dei tumori e delle malattie respiratorie croniche sommate. Eppure fino all’80% dei casi potrebbe essere prevenuto con stili di vita corretti, controlli regolari e conoscenze di base sul primo soccorso.

Per questo motivo istituzioni, associazioni e forze dell’ordine hanno voluto sostenere l’iniziativa: dalla Commissione Europea al Senato e alla Camera dei Deputati, dal Ministero dell’Istruzione alle Regioni, passando per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

