giovedì, Settembre 25, 2025
Clima, Ciriani (FdI–ECR): “L’Europa si impone vincoli suicidi. E se Trump avesse ragione?”

All’Assemblea generale delle Nazioni Unite il presidente statunitense Donald Trump ha definito “suicida” la politica climatica dell’Unione Europea. Parole forti, destinate a suscitare polemiche, ma che trovano eco anche in Europa. Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d’Italia–ECR eletto nel Nordest, ha rilanciato la provocazione: “E se avesse ragione lui?”.

Il nodo, per Ciriani, non riguarda tanto la bontà degli obiettivi di sostenibilità, quanto la loro realizzabilità senza compromettere l’economia e la vita quotidiana dei cittadini. L’Europa, infatti, ha fissato traguardi ambiziosi: ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, del 90% entro il 2040, fino all’azzeramento nel 2050. Ma come arrivarci senza “disintegrare le aziende e imporre nuovi oneri alle famiglie”? Su questo punto, secondo l’europarlamentare, Bruxelles tace.

Il problema non è nuovo: da anni il dibattito sulla transizione ecologica si intreccia con la competizione internazionale. Ciriani sottolinea come le politiche climatiche europee rischino di trasformarsi in un boomerang, perché mentre il Vecchio Continente si sottopone a regole sempre più stringenti, altri colossi globali continuano ad aumentare i livelli di emissioni. La Cina, ad esempio, produce da sola il 27% delle emissioni mondiali, a fronte del 5,9% dell’intera Europa.

“La verità – ha aggiunto Ciriani – è che Stati Uniti e Cina, che sono i nostri diretti competitor, se ne fregano bellamente delle regole europee. Così facendo rischiamo di uccidere la nostra economia senza risolvere il problema del clima”.

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Powered by