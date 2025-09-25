Trento: Minuto di silenzio negato per Charlie Kirk: i giovani della Lega indignati

Durante la seduta del consiglio comunale del 23 settembre a Trento, il consigliere della Lega Ioriatti ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. La richiesta è stata formalizzata e diffusa in una nota della Lega Giovani Trentino.

Kirk — attivista conservatore e fondatore di Turning Point USA — è stato freddato lo scorso 10 settembre 2025 durante un evento all’Utah Valley University di Orem (Utah). Sull’episodio, il governatore dello Utah Spencer Cox ha parlato di “assassinio politico”. L’università ha comunicato l’avvio di una revisione indipendente delle procedure di sicurezza del campus.

Secondo la nota della Lega Giovani, la proposta di osservare il minuto di silenzio è stata sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre le coalizioni di sinistra che sostengono il sindaco Franco Ianeselli e l’ex candidata sindaco Giulia Bortolotti avrebbero respinto la richiesta.

In un post su Instagram, Giulia Bortolotti ha definito la proposta “l’ennesima strumentalizzazione della morte di un cittadino americano, dalle idee inaccettabili, che non c’entra nulla con lo Stato italiano”, criticando il voto favorevole del centrodestra in conferenza dei capigruppo.

La Lega Giovani replica che il rifiuto costituirebbe “un gesto di chiusura” e parla di “due pesi e due misure” rispetto al rispetto dovuto a una vittima; il movimento richiama anche le parole del presidente Maurizio Fugatti a Pontida, ribadendo che la Lega si dichiara “anticomunista e antifascista”.