giovedì, Settembre 25, 2025
HomePoliticaTrento: Minuto di silenzio negato per Charlie Kirk: i giovani della Lega...
Politica

Trento: Minuto di silenzio negato per Charlie Kirk: i giovani della Lega indignati

Di redazione

-

0
0

Durante la seduta del consiglio comunale del 23 settembre a Trento, il consigliere della Lega Ioriatti ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. La richiesta è stata formalizzata e diffusa in una nota della Lega Giovani Trentino.

Kirk — attivista conservatore e fondatore di Turning Point USA — è stato freddato lo scorso 10 settembre 2025 durante un evento all’Utah Valley University di Orem (Utah). Sull’episodio, il governatore dello Utah Spencer Cox ha parlato di “assassinio politico”. L’università ha comunicato l’avvio di una revisione indipendente delle procedure di sicurezza del campus.

Secondo la nota della Lega Giovani, la proposta di osservare il minuto di silenzio è stata sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre le coalizioni di sinistra che sostengono il sindaco Franco Ianeselli e l’ex candidata sindaco Giulia Bortolotti avrebbero respinto la richiesta.

In un post su InstagramGiulia Bortolotti ha definito la proposta “l’ennesima strumentalizzazione della morte di un cittadino americano, dalle idee inaccettabili, che non c’entra nulla con lo Stato italiano”, criticando il voto favorevole del centrodestra in conferenza dei capigruppo.

La Lega Giovani replica che il rifiuto costituirebbe “un gesto di chiusura” e parla di “due pesi e due misure” rispetto al rispetto dovuto a una vittima; il movimento richiama anche le parole del presidente Maurizio Fugatti a Pontida, ribadendo che la Lega si dichiara “anticomunista e antifascista”.

Articolo precedente
Trento. “Ukro”: domenica 28 settembre, il festival della cultura ucraina
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1752Politica825Cultura681Società631Editoriali546Pensieri in Libertà450Mondo352Salute e ambiente290Economia272

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by