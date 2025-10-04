sabato, Ottobre 4, 2025
HomePoliticaTrento, parchi nel degrado: Demattè chiede controlli più severi e azioni concrete
Politica

Trento, parchi nel degrado: Demattè chiede controlli più severi e azioni concrete

Di redazione

-

0
0

A Trento cresce la preoccupazione per lo stato in cui versano i parchi cittadini, soprattutto nei fine settimana. Panchine e tavoli invasi da rifiuti, bottiglie e lattine abbandonate, cartelli di divieto di consumo di alcol ignorati: scene che, secondo molti residenti, non sono più eccezioni ma abitudini consolidate.

Il consigliere comunale Daniele Demattè (FdI) ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e punta il dito contro l’inerzia dell’amministrazione. «Il problema – denuncia – non è solo il decoro urbano, ma il diritto dei residenti e delle famiglie a vivere in spazi verdi puliti e sicuri. Gli operatori addetti alla manutenzione sono costretti a un lavoro straordinario e gravoso, mentre mancano controlli adeguati da parte della Polizia Locale».

Secondo Demattè, non bastano più i richiami al senso civico: servono «interventi concreti e immediati». Tra le misure proposte figurano un incremento della sorveglianza anche nelle ore serali e nei weekend, l’ampliamento della videosorveglianza con nuove telecamere nei punti critici e la sostituzione dei bidoni tradizionali con cestini per la raccolta differenziata.

Un piano che, nelle parole del consigliere, non vuole criminalizzare i giovani o chi frequenta i parchi, ma restituire questi spazi alla loro funzione naturale: luoghi di incontro, sport e socialità. «I nostri parchi sono un patrimonio prezioso che merita rispetto e cura. È dovere dell’amministrazione intervenire senza ulteriori indugi, introducendo misure efficaci per garantire decoro, sicurezza e vivibilità», ribadisce Demattè.

Il tema non è nuovo, ma il livello di esasperazione cresce: per il consigliere si tratta di «una situazione ormai non più tollerabile», che richiede risposte rapide e decise.

Articolo precedente
Premio Nobel per la Pace 2025: chi lo merita? Vota nel nostro sondaggio
Articolo successivo
Green NCAP. I risultati della terza serie di test del 2025
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1727Politica749Cultura665Società597Editoriali434Salute e ambiente295Mondo282Economia243Pensieri in Libertà198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da