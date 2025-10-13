Trento celebra la castagna: Sardagna ottiene la De.Co. e inaugura il Sentiero dei Castagni

A Sardagna l’autunno profuma di storia, boschi e caldarroste. Ma quest’anno c’è un motivo in più per festeggiare: il marrone e la castagna di Sardagna diventano ufficialmente i primi prodotti De.Co. del Comune di Trento, un riconoscimento che premia secoli di tradizione e custodisce un’identità contadina che ancora oggi resiste tra i pendii affacciati sulla città.

La cerimonia di consegna del marchio De.Co. – Denominazione Comunale si terrà sabato 18 ottobre, nel cuore della frazione, durante la Festa della Castagna di Sardagna, l’unico evento cittadino interamente dedicato al frutto simbolo dell’autunno.

Un fine settimana (18-19 ottobre) che promette profumi, colori e sapori d’altri tempi — ma anche cultura, arte e natura — grazie all’inaugurazione del nuovo Sentiero dei Castagni, un percorso tematico tra boschi secolari e panorami mozzafiato.

Il marchio De.Co., approvato nel 2024 e ora registrato come marchio d’impresa comunale, non è solo un sigillo burocratico: è un atto d’amore verso il territorio.

A Sardagna, la coltivazione del castagno è documentata fin dal XVII secolo. I marroni locali — grandi, dolci e dal colore ambrato — sono stati per generazioni una risorsa economica e un alimento di sopravvivenza, curati con dedizione dall’Azienda Forestale Trento–Sopramonte e dagli assegnatari dei castagneti.

Oggi quella tradizione torna a essere riconosciuta e protetta da un disciplinare che garantisce qualità, origine e sostenibilità. Un passo concreto per tutelare la biodiversità e il paesaggio, ma anche per rilanciare un’economia rurale che sa parlare al presente.

Curioso ma significativo: il logo ufficiale del marchio De.Co. è stato ideato da uno studente, Roberto Roat, dell’Istituto Pavoniano Artigianelli, all’interno del laboratorio “Artimpresa”.

Un modo per ricordare che la tradizione può restare viva solo se incontra la creatività delle nuove generazioni.

Accanto alla cerimonia del marchio, la comunità inaugurerà il Sentiero dei Castagni, un tracciato realizzato in collaborazione con la Circoscrizione di Sardagna, l’Apt di Trento e il Liceo Artistico Vittoria.

Il percorso, arricchito da installazioni artistiche e cartelli in acciaio corten realizzati dagli studenti di Tsm – Trentino School of Management, racconta il rapporto secolare tra gli abitanti e il bosco, invitando i visitatori a un cammino lento e sensoriale tra castagni secolari e scorci panoramici.

La cerimonia ufficiale è fissata per sabato 18 ottobre alle ore 15 in piazza Santi Filippo e Giacomo, seguita da una passeggiata guidata lungo il nuovo sentiero.

Durante la Festa della Castagna sarà possibile gustare piatti e dolci a base di marroni, assistere a dimostrazioni di scultura del legno, visitare una mostra fotografica dedicata al centenario della funivia Trento–Sardagna, e naturalmente godersi le immancabili caldarroste accompagnate dai vini locali.

Un evento che unisce tradizione, convivialità e turismo di prossimità, ideale per famiglie, curiosi e amanti della montagna a due passi dalla città.