lunedì, Ottobre 13, 2025
Laives. Allacciamento abusivo a rete elettrica: una denuncia

Di redazione

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Laives, nell’ambito di un mirato servizio di controllo, sono intervenuti in via dei Vigneti, unitamente a personale dell’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES) e a tecnici della società fornitrice di energia elettrica.

Nel corso dell’attività è stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica in danno della società erogatrice, realizzato presso un appartamento di edilizia residenziale pubblica. L’abitazione risulta assegnata a una famiglia residente a Laives e occupata da una donna di 52 anni, già nota alle forze dell’ordine.

A seguito degli accertamenti, i militari hanno proceduto al sequestro del contatore elettrico e al deferimento in stato di libertà dell’interessata per i reati ascritti. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di Laives.

La società fornitrice di energia elettrica ha formalizzato la denuncia-querela e sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri per capire da quanto tempo era stato effettuato l’allaccio abusivo e così quantificare l’entità del danno.

Dall’Arma riferiscono inoltre come, l’intervento, sia testimonianza della costante attenzione dei Carabinieri al contrasto delle condotte illecite che arrechino danno non solo alle aziende erogatrici di servizi, ma anche all’intera collettività, con particolare riguardo agli abusi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

(Fonte e photocredit: Carabinieri)

