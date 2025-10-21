martedì, Ottobre 21, 2025
“I love gym. Più forti insieme” di Claudia Mancinelli

IL LIBRO

A Milano piove sempre. Le ragazze della Vivagym si stanno allenando per la gara regionale e Sole è stata chiara: le prossime settimane saranno un cammino in salita, ma l’obiettivo è procedere un passo alla volta come in montagna. Solo così si arriva in forze alla vetta, concedendosi il tempo di sbagliare. Anna, però, è di umore nero. Da qualche giorno un pensiero fisso la tormenta: e se il suo errore fosse proprio andare a passo di lumaca? Se i suoi genitori fossero stufi dei continui sacrifici fatti per uno sport che sembra non portarla da nessuna parte? E se fosse colpa di Sole? Alla Fulmen avranno anche metodi più duri, però loro vincono! Serviranno tutto l’affetto delle sue amiche, della sua allenatrice e di mamma e papà per far tornare il sorriso ad Anna: perché la ginnastica è il posto del cuore, un porto sicuro… è tutta vita!

L’AUTRICE

Sono Claudia Mancinelli e sono un’allenatrice di ginnastica ritmica. Vivo il mio lavoro con grande passione e adoro le mie atlete. Nella mia vita ho sempre gravitato nel mondo della ginnastica, sono stata atleta nell’accademia di Fabriano e da anni accompagno bambine e ragazze nel loro percorso tecnico ed emotivo, unendo disciplina e divertimento. Insieme abbiamo ottenuto grandi risultati: il nostro viaggio è fatto di tenacia, sacrificio e ascolto. Credo in un approccio educativo che valorizzi ogni talento, coltivando fiducia, impegno e amore per la ritmica. Cerco, ogni giorno, di essere l’allenatrice che avrei voluto avere.

(Fonte: Ape Junior)

