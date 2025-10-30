Crypto-crime: la nuova frontiera del denaro invisibile.Dalla conferenza di Vienna l’allarme degli esperti internazionali

Il denaro non assomiglia più al denaro. Non profuma di carta, non passa di mano, non riempie valigette e cassette di sicurezza. Scorre in blocchi cifrati, viaggia nella notte digitale e cambia destinazione con la rapidità di un clic. È lì, dove tutto è liquido e invisibile, che la criminalità globale sta trovando il suo nuovo habitat.

Non è un’immagine retorica: è ciò che gli esperti internazionali hanno messo al centro della nona edizione della Global Conference on Criminal Finances and Cryptoassets, ospitata a Vienna e organizzata da Europol, UNODC e Basel Institute on Governance.

Dal comunicato ufficiale di Europol emerge un messaggio netto: il crypto-enabled crime sta diventando sempre più professionalizzato. La criminalità non usa gli asset digitali per gioco o per sperimentazione, ma perché offrono ciò che ogni attività illegale desidera: velocità, copertura e un livello di anonimizzazione impensabile nel mondo fisico.

Non è più soltanto un nuovo modo di riciclare. È lo snodo iniziale di molte operazioni illecite.

Gli strumenti sono noti agli esperti: wallet anonimi, piattaforme decentralizzate, exchange extra-UE, sistemi di mixing capaci di frammentare e rendere irrintracciabile la provenienza dei fondi. A questo si somma l’economia delle truffe digitali: frodi finanziarie, furti di identità e schemi di investimento costruiti per sottrarre risparmi ai cittadini comuni, che spesso non hanno nemmeno la percezione del meccanismo che li deruba.

Il quadro descritto a Vienna non è però una resa. La cooperazione internazionale — ha ribadito Europol — sta diventando più efficace. L’analisi forense delle blockchain, gli accordi con piattaforme e operatori del settore privato, la formazione di unità investigative dedicate stanno permettendo di ricostruire flussi, geolocalizzare wallet e collegare le transazioni digitali ad attività reali fino agli arresti.

Ma la partita è ancora aperta: tecnologia e illegalità avanzano insieme, spesso più velocemente degli apparati pubblici.

Per questo, l’invito lanciato da Vienna è chiaro: nessuno Stato può combattere da solo un fenomeno che viaggia oltre i confini, le giurisdizioni e perfino gli orari. Servono standard condivisi, cooperazione reale e investigatori preparati tanto quanto i criminali che inseguono.

Il denaro è diventato invisibile, ma le sue conseguenze no. Ignorare la nuova geografia del crimine digitale non è un lusso: significa lasciare spazio a reti che prosperano nella velocità e nell’assenza di regole.

Il crypto-enabled crime non è un rischio futuro: è il terreno su cui si gioca già oggi una parte decisiva della sicurezza economica mondiale.