Just Dance 2026 e il trionfo dell’umano: quando la danza sfida l’intelligenza artificiale

In un tempo in cui l’intelligenza artificiale viene presentata come il futuro dell’arte — film scritti da algoritmi, attori digitali, cantanti sintetici in cima alle classifiche — un videogioco fa esattamente il contrario.

Just Dance 2026 non cede alla tentazione di sostituire l’umano, ma ci costruisce sopra l’intero progetto.

I video del backstage circolati negli ultimi giorni mostrano un dettaglio che potrebbe sembrare quasi anacronistico: dietro le figure stilizzate e colorate del gioco ci sono ballerini veri, professionisti in carne e ossa che danzano davanti alla telecamera. Nessun avatar generato da software, nessuna coreografia sintetizzata dall’IA.

Corpi reali, con tutto ciò che questo comporta: la precisione, la fatica, l’errore, il respiro, il sudore.

Ed è qui che Just Dance 2026 compie una scelta che sfida qualsiasi logica tecnologica dominante. Per definizione, un gioco del genere potrebbe essere interamente digitale: model sheet, motion capture artificiale, movimenti creati da reti neurali. Sarebbe perfettamente “coerente” con il mondo di oggi, dove tutto tende a diventare sintetico.

Invece Ubisoft fa l’opposto. Decide di restare naturale. Decide che la danza non è un file, è un corpo.

Nei video backstage — che stanno diventando virali sui social, con caption del tipo “Yes, it’s REAL dancers!” e riprese dal set — si vede l’enorme lavoro che c’è dietro ogni singola routine: trucco minuzioso, costumi studiati al millimetro, coreografi che correggono angoli e tempi, e performer che ripetono la stessa sequenza finché non diventa perfetta.

È l’esatto contrario dell’automazione. È l’esaltazione dell’artigianato dell’arte.

Nei backstage diffusi online — diventati rapidamente virali su TikTok, Instagram e YouTube — si riconoscono alcuni dei ballerini coinvolti, che sui propri profili hanno condiviso frammenti dal set, costumi, preparazione e momenti di fatica.

La lezione, però, rimane limpida: in un mondo che rincorre l’intelligenza artificiale come fosse la soluzione a tutto, la vera innovazione è scegliere l’umano quando non è obbligatorio farlo.

Con quei ballerini, Just Dance non propone solo un gioco: ricorda che l’arte è un’esperienza. Che la bellezza nasce da qualcuno, non da qualcosa.

E che persino nel regno del virtuale, il corpo resta l’unico algoritmo veramente insostituibile.

M.S.