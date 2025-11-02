Italia, documenti per guardare il porno: sicurezza o controllo della vita privata? VOTA

Dal 12 novembre, per guardare un video porno non basterà più cliccare “Ho più di 18 anni”. L’accesso ai principali siti per adulti richiederà una verifica certificata dell’età.

È ufficiale: lo ha stabilito l’AGCOM, applicando l’articolo 13-bis del Decreto Caivano.

La prima lista nera contiene 48 piattaforme tra cui Pornhub, YouPorn, XVideos e OnlyFans. I provider italiani dovranno bloccare i siti che non rispettano la nuova procedura.

Secondo il governo, l’intero sistema funzionerà in anonimato: niente nomi, niente cronologie di navigazione, nessun dato sensibile memorizzato. La verifica sarà gestita da enti terzi certificati e sottoposta al controllo del Garante per la Privacy.

Sulla carta, una misura pensata esclusivamente per impedire ai minori di accedere ai contenuti per adulti.

Ma la domanda resta: basteranno queste garanzie a convincere gli utenti?

La pornografia è un tema scomodo, tuttavia la privacy sessuale è un diritto fondamentale. Per molti adulti, non si tratta solo di morale, ma di libertà: chi guarda cosa, quando e dove rientra nella sfera più intima della persona. E la fiducia, quando si parla di dati digitali, non è mai scontata.

Il dibattito infatti divide: c’è chi considera questa scelta un passo avanti per la tutela dei minori e chi teme che si apra un precedente delicato. Anche se oggi la verifica è anonima, cosa accadrebbe se un domani le regole cambiassero?

È un interrogativo legittimo, che riguarda la società nel suo complesso, non solo chi frequenta i siti per adulti.

Per questo chiediamo il parere dei lettori. Senza giudizi, senza moralismi, senza pregiudizi.