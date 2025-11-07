Utilizzavano indebitamente l’immagine della Presidente Meloni e del Ministro Giorgetti: Consob oscura 14 siti internet

Nuovo intervento della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, per oscurare i “siti-clone” che diffondono video contraffatti, apparentemente riferibili alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

L’Autorità, attraverso una nota, ha riferito come l’oscuramento (delibere n. 23738 e n. 23739 del 5 novembre 2025) abbia interessato il sito https://avenixio-invest.com (oltre ai siti https://avenixio.com, https://avenixio.org, https://avenixio.it, https://avenixio.vip), che “clonava” l’immagine della Presidente Meloni e il sito https://tegsub.com, che replicava, invece, quella del Ministro Giorgetti per pubblicizzare le piattaforme di trading online “Avenixio”.

In particolare, specifica ancora Consob, mediante un modus operandi già riscontrato nei mesi scorsi (con i relativi provvedimenti adottati a maggio e a ottobre 2025), il “clone” del Ministro faceva pubblicità, attraverso finte interviste apparentemente rilasciate a primarie trasmissioni televisive, a servizi di investimento prestati tramite piattaforme abusive di trading.

L’intervento della Consob – a tutela dei risparmiatori e delle figure istituzionali indebitamente coinvolte, del tutto estranee alla vicenda – è stato effettuato, esercitando i poteri derivanti dal “Decreto Crescita” (convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) e dalla “Legge Capitali” (n. 21 del 5 marzo 2024).

Al tempo stesso la Consob ha oscurato anche altri otto siti internet per attività di intermediazione finanziaria abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“ D2XMarkets ” (sito internet https://d2xmarkets.com e relative pagine https://clientzone.d2xmarkets.com e https://wt.d2xmarkets.com);

” (sito internet https://d2xmarkets.com e relative pagine https://clientzone.d2xmarkets.com e https://wt.d2xmarkets.com); “Easy MarketsEU Limited” (sito internet https://easymarketscfd.org e relative pagine https://panel.mxd23.com, https://trading.mxd23.com);

(sito internet https://easymarketscfd.org e relative pagine https://panel.mxd23.com, https://trading.mxd23.com); VT Markets Limited (sito internet www.vtmarkets-it.net e relativa pagina https://myaccount.vtmarkets-it.net);

(sito internet www.vtmarkets-it.net e relativa pagina https://myaccount.vtmarkets-it.net); FPM Trading (sito internet https://fpmtrading.com e relativa pagina https://portal.fpmtrading.com);

(sito internet https://fpmtrading.com e relativa pagina https://portal.fpmtrading.com); “ITALGO.AI” (sito internet https://italgo.ai e relativa pagina https://app.italgo.ai);

(sito internet https://italgo.ai e relativa pagina https://app.italgo.ai); “Comgestfx” (sito internet https://comgestfx.com.com e relativa pagina https://my.plat4mxm.com);

(sito internet https://comgestfx.com.com e relativa pagina https://my.plat4mxm.com); “Progestrade” (sito internet https://progestrade.com e relativa pagina https://client.progestrade.com);

(sito internet https://progestrade.com e relativa pagina https://client.progestrade.com); “Renaitech AI” (sito internet https://premiumrenaitech-ai.vip e relativa pagina https://app.premiumrenaitech-ai.vip).

(sito internet https://premiumrenaitech-ai.vip e relativa pagina https://app.premiumrenaitech-ai.vip).

Sale, così, a 1478 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili direttamente sul sito internet della stessa Commissione.

Consob ha inoltre evidenziato come siano in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!“, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

(Fonte e per maggiori dettagli: Consob)