Abusivismo finanziario. Consob oscura 10 siti internet

La Consob nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l’oscuramento di 10 siti internet.

Nel dettaglio, sono stati bloccati 7 siti internetche offrivano servizi e attività di investimento su strumenti finanziari senza autorizzazione e 2 siti che pubblicizzavano piattaforme di trading non autorizzate.

Di seguito riportiamo l’elenco di questi siti così come reso noto da Consob:

“Keyline FX” (sito internet https://keylinefx.com e relativa pagina https://client.keylinefx.com);

(sito internet https://keylinefx.com e relativa pagina https://client.keylinefx.com); “Auralyex” – “Prisma-luxerise.com” (sito internet www.auralyex.com e relativa pagina https://webtrader.sprawlyx-manilas.com nonché collegato sito internetpubblicitario https://prisma-luxerise.com);

(sito internet www.auralyex.com e relativa pagina https://webtrader.sprawlyx-manilas.com nonché collegato sito internetpubblicitario https://prisma-luxerise.com); “Po Trade Ltd” – “Prismaluxerise.it” (sito internet https://p.finance e relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance nonché collegato sito internetpubblicitario https://prismaluxerise.it);

(sito internet https://p.finance e relative pagine https://v1.lands-po.com, https://m.p.finance nonché collegato sito internetpubblicitario https://prismaluxerise.it); “Campo Borsante” (siti internet www.campo-borsante.com, www.campo-borsante.org www.campoborsante.com, www.campo-borsante.net e relative pagine https://client.7cmanagement.cm e https://live.bitfoxytrade.com).

Nell’ambito delle operazioni di contrasto all’abusivismo è stata bloccata anche l’offerta di cripto-attività della Solaxy Tech Ltd, effettuata tramite il sito internethttps://solaxy.io. L’offerta non è autorizzata in quanto non è stato notificato alla Consob il documento informativo (white-paper) richiesto dal Regolamento Ue 2023/1114 sulle cripto (Micar).

I siti oscurati questa settimana fanno salire a 1585 il numero degli interventi simili da luglio 2019, cioè da quando l’Autoritàè stata dotata, dal “Decreto Crescita”, del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 136 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

La Consob ha inoltre chiesto a Google di rimuovere dalla piattaforma di distribuzione, nel mercato italiano, l’applicazione per dispositivi mobili “Pocket Option” (per sistemi operativi Android), collegata a “Po Trade Ltd”, tramite la quale vengono offerti abusivamente servizi finanziari.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito internet dedicato. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

La Consob richiama l’attenzione sull’evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web “clonati”, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale – come immagini, voci o video – con l’obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.

A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visione dell’apposita scheda informativa che riporta i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell’era dell’intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito internet è presente la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore.

(Fonte: Consob)