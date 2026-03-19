Abusivismo finanziario. Consob oscura 9 siti internet

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario, la Consob ha ordinato complessivamente l’oscuramento di 9 siti internet.

In particolare, è stata disposta la chiusura di 8 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito che pubblicizzava piattaforme di trading non autorizzate mediante indebito ricorso al nome ed all’immagine di figure istituzionali note al pubblico italiano.

L’elenco completo dei siti di cui è stato disposto l’oscuramento è disponibile sul sito internet della Commissione.

Sale, così, a 1608 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 136 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

Inoltre, la Consob ha chiesto alla piattaforma Meta la disattivazione del profilo social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954, utilizzato per la diffusione dell’iniziativa promozionale abusiva relativa alla piattaforma “Renditix AI”, pubblicizzata anche tramite il sito https://renditixpro.space.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” per l’oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati sono consultabili sullo stesso sito dell’Autorità. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

La Consob richiama, inoltre, l’attenzione sull’evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web “clonati”, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale – come immagini, voci o video – con l’obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.

A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visone dell’apposita scheda informativa recante i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell’era dell’intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito è presente la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

(Fonte: Consob)