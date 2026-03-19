giovedì, Marzo 19, 2026
HomeAttualitàAbusivismo finanziario. Consob oscura 9 siti internet
Attualità

Abusivismo finanziario. Consob oscura 9 siti internet

Di redazione

-

0
0

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario, la Consob ha ordinato complessivamente l’oscuramento di 9 siti internet.

In particolare, è stata disposta la chiusura di 8 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito che pubblicizzava piattaforme di trading non autorizzate mediante indebito ricorso al nome ed all’immagine di figure istituzionali note al pubblico italiano.

L’elenco completo dei siti di cui è stato disposto l’oscuramento è disponibile sul sito internet della Commissione.

Sale, così, a 1608 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 136 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

Inoltre, la Consob ha chiesto alla piattaforma Meta la disattivazione del profilo social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954, utilizzato per la diffusione dell’iniziativa promozionale abusiva relativa alla piattaforma “Renditix AI”, pubblicizzata anche tramite il sito https://renditixpro.space.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” per l’oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati sono consultabili sullo stesso sito dell’Autorità. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi di investimento e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

La Consob richiama, inoltre, l’attenzione sull’evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web “clonati”, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale – come immagini, voci o video – con l’obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.

A tal fine la Consob invita i risparmiatori a prendere visone dell’apposita scheda informativa recante i consigli per difendersi dalle frodi finanziarie nell’era dell’intelligenza artificiale e ricorda che sul proprio sito è presente la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

(Fonte: Consob)

Articolo precedente
Taglio accise. Per UNC: “andava diversificato”
Articolo successivo
David Rossi, nuova svolta: il giallo dell’uomo nel vicolo e la telefonata prima della notizia
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2105Politica783Cultura721Società700Editoriali445Salute e ambiente389Mondo295Economia286EVENTI272

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
I cookie necessari abilitano funzioni essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzioni come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’attivazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come numero di visitatori, frequenza di rimbalzo e fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari forniscono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l’efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Powered by