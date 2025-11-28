Abusivismo Finanziario: Consob oscura 6 siti internet abusivi

La Consob ha ordinato l’oscuramento di sei siti web che offrivano abusivamente servizi finanziari o promuovevano campagne pubblicitarie per piattaforme di trading non autorizzate.

Tra i siti oscurati, https://paladinoselegancia.com,tramite cui veniva pubblicizzata una piattaforma di intermediazione abusiva che faceva indebitamente ricorso all’immagine del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su RaiTre. Gli altri cinque siti oscurati su cui l’Autorità è intervenuta offrivano abusivamente servizi di intermediazione finanziaria.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet e i social media per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti. Oggi gli operatori abusivi ricorrono a strumenti sofisticati, come messaggi e siti web “clonati”, profili contraffatti di personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale – come immagini, voci o video – con l’obiettivo di attirare in trappola i risparmiatori.

Di seguito riportiamo i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“Mrx Capital Trading” (sito internet https://mrxcapitaltrading.co e relativa pagina https://trading-area.mrxwebtrading.co);

(sito internet https://mrxcapitaltrading.co e relativa pagina https://trading-area.mrxwebtrading.co); “FtseWebTrader” (sito internet www.ftsetradeai.com e relative pagine https://client.ftsetradeai.com e https://webtrader.ftsetradeai.com);

(sito internet www.ftsetradeai.com e relative pagine https://client.ftsetradeai.com e https://webtrader.ftsetradeai.com); “Aurora Trade Limited” (sito internet https://aurora-trade.io e relativa pagina https://cfd.aurora-trade.io);

(sito internet https://aurora-trade.io e relativa pagina https://cfd.aurora-trade.io); “ Horizon Options247” (sito internet https://horizonoption247.com);

(sito internet https://horizonoption247.com); “Aitrade24” (sito internet https://aitrade24.net e relativa pagina https://webtrader.aitrade24.net);

(sito internet https://aitrade24.net e relativa pagina https://webtrader.aitrade24.net); “https://paladinoselegancia.com – Bitplex”.

Sale, così, a 1496 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

La Consob ribadisce l’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, richiamando i risparmiatori ad adottare comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

Sul sito della Commissione è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

La Consob si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” (convertito dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019) relativamente all’oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi nonché dei poteri introdotti dalla “Legge Capitali” (L. n. 21 del 5 marzo 2024) relativamente all’oscuramento dei siti internet mediante cui vengono svolte campagne pubblicitarie aventi ad oggetto piattaforme di intermediazione abusiva. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.