Fugatti indagato per l’uccisione dell’orso M90: dalla Lega un’ondata di solidarietà verso il presidente della Provincia

La decisione del GIP di Trento di non archiviare il fascicolo sull’uccisione dell’orso M90 e di rinviare a giudizio il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha acceso immediatamente la reazione politica. Dal fronte leghista arriva una posizione nettissima: «decisione assurda», «precedente pericoloso», e pieno sostegno al governatore.

Il primo a intervenire è stato il segretario trentino della Lega, Diego Binelli, che ha parlato di «stupore e amarezza» per il provvedimento del giudice. «Non passa giorno senza che i cittadini ci chiedano maggiore sicurezza rispetto alla presenza dei grandi carnivori sul territorio. Decisioni come questa fanno sorgere un senso di impotenza nelle istituzioni», ha dichiarato, definendo la scelta «immotivata» e ribadendo che il partito continuerà a sostenere l’operato della Provincia sul fronte della tutela dell’incolumità pubblica.

«Confidiamo che alla fine prevalga il buon senso e che il procedimento venga archiviato. A Fugatti e ai funzionari coinvolti va tutta la nostra solidarietà», conclude Binelli.

A difesa del presidente interviene anche Alessandro Panza, responsabile per le politiche montane della Lega, che parla di un clima d’odio e di minacce costanti ai danni del governatore. «Fugatti vive da anni sotto scorta perché ha osato difendere i trentini dalle conseguenze di scelte scellerate compiute da chi ha reintrodotto i grandi carnivori come fossero pedine su una scacchiera, ignorando i rischi per le comunità di montagna. Ora, oltre alle minacce, deve anche affrontare un processo», afferma.

Panza assicura di essere «certamente convinto» che la giustizia saprà riconoscere la correttezza dell’operato del presidente, soprattutto rispetto all’obiettivo dichiarato: proteggere la popolazione trentina da situazioni ritenute pericolose.

Sulla stessa linea anche la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, che parla di «impegno evidente» e di responsabilità istituzionale. «Garantire la pubblica incolumità delle nostre comunità montane deve rimanere la priorità di ogni buon amministratore. Siamo al fianco del presidente Fugatti, a tutela dei cittadini e del territorio».