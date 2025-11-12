mercoledì, Novembre 12, 2025
Trento. “Raccontare le Alpi. Le voci di tre riviste di storia”: giovedì 13 novembre l’evento in biblioteca

È in programma giovedì 13 novembre alle 17, nella Sala degli Affreschi della Biblioteca comunale, l’incontro Raccontare le Alpi. Le voci di tre riviste di storia, dedicato alla ricerca storica condotta sulle Alpi, che sta oggi conoscendo un periodo di grande vitalità, caratterizzato da una pluralità di temi e approcci.

In dialogo tre gruppi di ricerca, l’Associazione Internazionale di Storia delle Alpi, la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche e l’Associazione Geschichte und Region / Storia e Regione, le cui riviste sono da decenni un importante luogo di confronto scientifico, che mette in luce tendenze emergenti e possibilità future della storiografia alpina.

Questioni di importanza generale come la gestione delle risorse naturali, la capacità di autogoverno delle comunità locali o le strategie di adattamento alle grandi trasformazioni trovano nell’arco alpino un campo di indagine capace di offrire prospettive stimolanti.

Il seminario è organizzato dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, dall’Associazione Geschichte und Region / Storia e Regione e dall’Associazione Internazionale di Storia delle Alpi in collaborazione con la Biblioteca comunale di Trento. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0461.314208 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@studitrentini.it, o ancora consultare il sito www.studitrentini.eu.

(Fonte: Comune di Trento)

