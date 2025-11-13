Prezzi alimentari, +24,9% su ottobre 2021. UNC: “prezzi cibo oramai alle stelle”

Secondo l’Istat, come riportato nella Nota sull’andamento dell’economia pubblicata ieri, da ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, un incremento superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (+17,3%).

A commentare questa notizia è arrivato l’intervento del Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che in merito ha specificato: “E’ quanto denunciamo da anni. L’inflazione delle spese obbligate come quelle alimentari supera l’indice generale e i prezzi del cibo sono orami alle stelle. A ottobre, mentre l’inflazione mensile scendeva dello 0,3%, i Prodotti alimentari e delle bevande analcoliche salivano dello 0,2%. Su base annua, poi, il rialzo è stato del 2,7%, che tradotto in soldoni significa che per mangiare e bere una coppia con 2 figli paga su base annua ben 250 euro in più, una coppia con 1 figlio 219 euro, 173 per una famiglia media”.

Ancora Massimiliano Dona, ha poi ulteriormente specificato: “In appena un mese il Cioccolato è rincarato del 2,7%, i Gelati costano il +2,6% in più, il Cacao e il cioccolato in polvere il +2,1%. Rispetto a ottobre 2024, il Cacao e cioccolato in polvere lo paghiamo il 21,8% in più, il Caffè il 21,1%, il Cioccolato il 10,2%, la Carne bovina il 7,9%, le Uova il 7,2%, il Burro il 6,7%, la Carne ovina e il Pollame il 5,3%, il Latte conservato il 5%, il Riso il 4,6%. Insomma, andare a fare la spesa è diventato oramai un lusso”.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N Prodotto Rincari mensili di ottobre 1 Cioccolato 2,7 2 Gelati 2,6 3 Cacao e cioccolato in polvere 2,1 4 Cereali per colazione 1,9 5 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 1,7 6 Olio di oliva 1,5 7 Altri prodotti a base di cereali 1,3 8 Caffè 1,1 8 Bibite analcoliche 1,1 10 Altri prodotti di panetteria e pasticceria 1

Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N Prodotto Rincari annui di ottobre 1 Cacao e cioccolato in polvere 21,8 2 Caffè 21,1 3 Cioccolato 10,2 4 Bevande analcoliche 8,7 5 Carne bovina 7,9 6 Altri preparati a base di carne 7,8 7 Uova 7,2 8 Formaggi e latticini 6,8 9 Burro 6,7 10 Frutta secca e noci 6 11 Frattaglie 5,8 12 Carne ovina e caprina 5,3 12 Pollame 5,3 14 Latte conservato 5 14 Gelati 5 16 Riso 4,6 17 Carne suina 4,5 18 Altre carni 4,4 18 Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 4,4 20 Pesce fresco o refrigerato 4

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)