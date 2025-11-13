giovedì, Novembre 13, 2025
Attualità

Prezzi alimentari, +24,9% su ottobre 2021. UNC: "prezzi cibo oramai alle stelle"

Secondo l’Istat, come riportato nella Nota sull’andamento dell’economia pubblicata ieri, da ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, un incremento superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (+17,3%).

A commentare questa notizia è arrivato l’intervento del Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che in merito ha specificato: “E’ quanto denunciamo da anni. L’inflazione delle spese obbligate come quelle alimentari supera l’indice generale e i prezzi del cibo sono orami alle stelle. A ottobre, mentre l’inflazione mensile scendeva dello 0,3%, i Prodotti alimentari e delle bevande analcoliche salivano dello 0,2%. Su base annua, poi, il rialzo è stato del 2,7%, che tradotto in soldoni significa che per mangiare e bere una coppia con 2 figli paga su base annua ben 250 euro in più, una coppia con 1 figlio 219 euro, 173 per una famiglia media”.

Ancora Massimiliano Dona, ha poi ulteriormente specificato: “In appena un mese il Cioccolato è rincarato del 2,7%, i Gelati costano il +2,6% in più, il Cacao e il cioccolato in polvere il +2,1%. Rispetto a ottobre 2024, il Cacao e cioccolato in polvere lo paghiamo il 21,8% in più, il Caffè il 21,1%, il Cioccolato il 10,2%, la Carne bovina il 7,9%, le Uova il 7,2%, il Burro il 6,7%, la Carne ovina e il Pollame il 5,3%, il Latte conservato il 5%, il Riso il 4,6%. Insomma, andare a fare la spesa è diventato oramai un lusso”.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
N ProdottoRincari mensili di ottobre
1Cioccolato 2,7
2Gelati 2,6
3Cacao e cioccolato in polvere 2,1
4Cereali per colazione 1,9
5Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 1,7
6Olio di oliva 1,5
7Altri prodotti a base di cereali1,3
8Caffè 1,1
8Bibite analcoliche 1,1
10Altri prodotti di panetteria e pasticceria 1
Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
N ProdottoRincari annui di ottobre
1Cacao e cioccolato in polvere 21,8
2Caffè 21,1
3Cioccolato 10,2
4Bevande analcoliche 8,7
5Carne bovina 7,9
6Altri preparati a base di carne 7,8
7Uova 7,2
8Formaggi e latticini 6,8
9Burro 6,7
10Frutta secca e noci 6
11Frattaglie 5,8
12Carne ovina e caprina 5,3
12Pollame 5,3
14Latte conservato 5
14Gelati 5
16Riso 4,6
17Carne suina 4,5
18Altre carni 4,4
18Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 4,4
20Pesce fresco o refrigerato 4

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)

