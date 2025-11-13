Prezzi alimentari, +24,9% su ottobre 2021. UNC: “prezzi cibo oramai alle stelle”

Secondo l’Istat, come riportato nella Nota sull’andamento dell’economia pubblicata ieri, da ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, un incremento superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (+17,3%).
A commentare questa notizia è arrivato l’intervento del Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che in merito ha specificato: “E’ quanto denunciamo da anni. L’inflazione delle spese obbligate come quelle alimentari supera l’indice generale e i prezzi del cibo sono orami alle stelle. A ottobre, mentre l’inflazione mensile scendeva dello 0,3%, i Prodotti alimentari e delle bevande analcoliche salivano dello 0,2%. Su base annua, poi, il rialzo è stato del 2,7%, che tradotto in soldoni significa che per mangiare e bere una coppia con 2 figli paga su base annua ben 250 euro in più, una coppia con 1 figlio 219 euro, 173 per una famiglia media”.
Ancora Massimiliano Dona, ha poi ulteriormente specificato: “In appena un mese il Cioccolato è rincarato del 2,7%, i Gelati costano il +2,6% in più, il Cacao e il cioccolato in polvere il +2,1%. Rispetto a ottobre 2024, il Cacao e cioccolato in polvere lo paghiamo il 21,8% in più, il Caffè il 21,1%, il Cioccolato il 10,2%, la Carne bovina il 7,9%, le Uova il 7,2%, il Burro il 6,7%, la Carne ovina e il Pollame il 5,3%, il Latte conservato il 5%, il Riso il 4,6%. Insomma, andare a fare la spesa è diventato oramai un lusso”.
Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|N
|Prodotto
|Rincari mensili di ottobre
|1
|Cioccolato
|2,7
|2
|Gelati
|2,6
|3
|Cacao e cioccolato in polvere
|2,1
|4
|Cereali per colazione
|1,9
|5
|Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
|1,7
|6
|Olio di oliva
|1,5
|7
|Altri prodotti a base di cereali
|1,3
|8
|Caffè
|1,1
|8
|Bibite analcoliche
|1,1
|10
|Altri prodotti di panetteria e pasticceria
|1
Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|N
|Prodotto
|Rincari annui di ottobre
|1
|Cacao e cioccolato in polvere
|21,8
|2
|Caffè
|21,1
|3
|Cioccolato
|10,2
|4
|Bevande analcoliche
|8,7
|5
|Carne bovina
|7,9
|6
|Altri preparati a base di carne
|7,8
|7
|Uova
|7,2
|8
|Formaggi e latticini
|6,8
|9
|Burro
|6,7
|10
|Frutta secca e noci
|6
|11
|Frattaglie
|5,8
|12
|Carne ovina e caprina
|5,3
|12
|Pollame
|5,3
|14
|Latte conservato
|5
|14
|Gelati
|5
|16
|Riso
|4,6
|17
|Carne suina
|4,5
|18
|Altre carni
|4,4
|18
|Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
|4,4
|20
|Pesce fresco o refrigerato
|4
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)