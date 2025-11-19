Sport. Assolavoro: “Le 15 figure professionali più richieste in Italia”

Istruttori sportivi di discipline individuali, allenatori di sport di squadra e trainer di attività outdoor e sport di avventura sonotra i professionisti emergenti del settore sportivo ed operano non solo in luoghi fisici come palestre e centri sportivi, ma sempre più anche online, offrendo sia programmi personalizzati sia competenze tecniche e metodologiche utili a migliorare prestazioni e diffondere la cultura dello sport. Cresce la domanda anche di istruttori specialistici e adattivi che si dedicano all’allenamento di persone con disabilità, anziani, bambini o soggetti in riabilitazione motoria.

In ambito scientifico e sanitario si ricercano poi medici dello sport, che assicurano l’idoneità e la prevenzione delle patologie legate all’attività fisica, istruttori di chinesiologia e fisioterapisti sportivi.La richiesta non investe solo ruoli tecnici,maaumenta anche per le professioni dell’ambito gestionale e organizzativo. Infatti, attorno alla pratica sportiva ruota sempre più un ecosistema di strutture, iniziative e servizi che richiedono figure specializzate come il direttore di centro sportivo, che cura l’aspetto gestionale e operativo delle sedi, e gli addetti e manutentori di impianti che assicurano efficienza, sicurezza e manutenzione delle palestre.

Ruolo sempre più rilevante viene giocato da chi si occupa di eventi, dagli event sport coordinator, che pianificano e gestiscono le manifestazioni sportive ad ogni livello, agli impiegati amministrativo-contabili, dagli sport hospitality operations manager ai venue manager e addetti al controllo accessi.

In un anno risultano complessivamente 35mila le nuove opportunità di assunzione per i professionisti del sistema dello sport. Questo è quanto emerge dallo studio di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che ha stilato la classifica dei quindici profili più richiesti nel sistema Sport in Italia ( vedi infografica allegata ). L’indagine sulle 15 figure professionali più richieste è stata condotta su oltre 80mila annunci di lavoro sulle principali piattaforme, LinkedIn e Indeed, e su fonti terze qualificate.

Dallo studio di Assolavoro risulta inoltre evidente come anche il sistema dello sport si sta trasformando con l’introduzione delle nuove tecnologie che hanno un impatto funzionale e ancor più culturale. Con le app si contano i passi certo, ma si arricchisce soprattutto il proprio diario personale, inserendo l’utente in una community virtuale in cui condividere valori, obiettivi e riconoscimento reciproco. Si vive lo sport, dunque, come nuovo modo di intessere reti sociali.

Inoltre, l’avanzamento tech ha rivoluzionato il marketing e la comunicazione delle imprese sportive che hanno ora spostato il focus su social media, streaming e content marketing.

Grande attenzione viene riposta poi nell’impatto sociale, per cui bandi e avvisi di realizzazione di eventi sportivi sia nazionali che internazionali richiedono oggi parametri precisi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, e di coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione.

Le 15 figure professionali del sistema sport più richieste in Italia su base annua

AREA ISTRUZIONE E PRATICA SPORTIVA 1. Istruttori e trainer del fitness e del benessere / Sala pesi e attrezzi / Acquafitness / Pilates / Personal trainer / Personal trainer online / Functional training 2. Istruttori sportivi di discipline individuali / Tennis / Padel / Nuoto / Pattinaggio / Ginnastica Artistica / Equitazione / Indoor climbing / Golf 3. Istruttori e allenatori di sport di squadra / Scuola calcio / Squadre calcio 4. Istruttori di attività outdoor e sport di avventura / Running Coach / Outdoor Climbing 5. Istruttori sportivi specialistici e adattivi / Istruttori di atletica leggera paralimpica / Istruttori disabili intellettivi AREA PROFESSIONI SCIENTIFICO-SANITARIE 6. Medici dello sport 7. Istruttori di chinesiologia 8. Fisioterapisti sportivi AREA PROFESSIONI GESTIONALI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 9. Direttori di centro sportivo 10. Addetti e manutentori impianti sportivi AREA GESTIONE EVENTI SPORTIVI 11. Event Sport Coordinator 12. Impiegati amministrativi-contabili per la gestione di eventi 13. Sport hospitality operations manager 14. Venue manager 15. Addetti al controllo accessi per eventi sportivi

(Fonte: Assolavoro Datalab – Ottobre 2025)