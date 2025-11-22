Turismo. Il MITUR promuove la nuova campagna: “Welcome to Meraviglia”

“C’è tutta un’altra Italia ancora da scoprire, Welcome to Meraviglia” è la nuova campagna di valorizzazione e promozione del Ministero del Turismo presso le principali stazioni italiane, dedicata alle località meno conosciute e alle isole minori, con protagonista la Venere in viaggio.

L’iniziativa, realizzata attraverso il network di Grandi Stazioni Retail, mira a mettere in luce le destinazioni meno note, mostrando sugli schermi dei 14 principali hub ferroviari italiani immagini di borghi e isole minori che arricchiscono l’offerta turistica del Belpaese.

Da “Open To Meraviglia” a “Welcome to meraviglia“, il messaggio di benvenuto in Italia si concretizza in un viaggio che, iniziando dal treno, promette sorprese inaspettate e luoghi da sogno.

La Venere del Botticelli diventa ora la protagonista di un racconto che, fino al 31 dicembre 2025, inviterà turisti e passeggeri a riscoprire il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico attraverso un cammino autentico, lento e consapevole, riscoprendo, nella bellezza, un senso di appartenenza e di futuro. L’Italia vista dal finestrino di un treno o dal ponte di un traghetto si trasforma un viaggio onirico alla scoperta di “tutta un’altra Italia”.

In particolare, le stazioni di Roma Termini e Milano Centrale ospiteranno un’area dedicata all’iniziativa, offrendo un’esperienza immersiva e interattiva arricchita da immagini e video di borghi, isole minori, aree interne e località meno note. I visitatori potranno condividere la loro partecipazione sui social di italia.it e ricevere gadget personalizzati. I due spazi di “engagement” promuoveranno anche i siti web di italia.it, sia nella versione di portale ufficiale del turismo italiano sia in quella destinata agli operatori del “trade”, valorizzando le opportunità e le informazioni utili per tutti gli attori dell’offerta e della domanda.

Sull’iniziativa è intervenuta direttamente il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, affermando: “Il Ministero del Turismo è impegnato a dare visibilità e sostegno a borghi, piccoli Comuni, isole minori e aree interne di una Nazione unica al mondo per la sua offerta turistica variegata e fruibile in qualsiasi stagione. Ogni anno, le grandi stazioni italiane generano 775 milioni di visite, di cui il 20% straniere, ricoprendo un ruolo strategico non solo in termini di trasporto, ma anche per raccontare l’Italia più autentica”.

Grandi Stazioni Retail stima un impatto di circa 215.000.000 contatti.

L’IDEA DI BASE: WELCOME TO MERAVIGLIA, IL VIAGGIO DI VENERE

“Welcome to Meraviglia” è un progetto multimediale e interattivo che unisce arte, cultura, paesaggio e gaming ispirato alla figura iconica della Venere di Botticelli, già protagonista di una precedente campagna del MiTur, in cui “Venere è diventata influencer” contemporanea.

Questa figura, umana e silenziosa, intraprende un viaggio tra borghi, isole e paesaggi suggestivi, diventando simbolo di un nuovo modo di percepire la bellezza: autentica, lenta e consapevole. Il suo cammino, discreto ma pieno di grazia, attraversa luoghi reali e interiori, accompagnando lo spettatore in un percorso visivo e poetico che celebra l’identità italiana.

Ogni tappa è una scoperta: la luce di un tramonto, il suono di un treno, il respiro di un borgo antico. Attraverso gli occhi di questa figura, l’Italia si rivela come un mosaico vivo di arte, natura e memoria.

La campagna “Welcome to Meraviglia”, con Venere che inizia il suo viaggio in treno, è un racconto e un invito a riscoprire il nostro patrimonio con sensibilità, valorizzando i territori meno noti, borghi e isole minori, riscoprendo, nella bellezza, un senso di appartenenza e di futuro.

(Fonte: Ministero del Turismo)