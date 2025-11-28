Natale Castello di Avio 2025: la magia di un mercatino dentro un vero maniero medievale

Il Natale Castello di Avio 2025 torna a trasformare uno dei manieri più suggestivi del Trentino in un luogo sospeso tra storia e magia. Dentro le mura del castello medievale che domina Sabbionara d’Avio, il FAI propone anche quest’anno l’unico mercatino natalizio interamente allestito in un castello, un’esperienza capace di unire tradizione, artigianato locale e il fascino di un’architettura secolare che sembra fatta apposta per accogliere il tempo delle feste. Dal 22 novembre al 21 dicembre, per cinque fine settimana consecutivi – con un’apertura speciale l’8 dicembre –, il maniero sarà animato dagli espositori, dalla musica e dai profumi tipici del Natale, con ingresso libero al mercatino dalle 10 alle 18, come indicato nel comunicato del FAI.

L’edizione 2024 aveva già mostrato quanto questo evento sia amato, con 17.000 visitatori complessivi. La proposta del 2025 amplia ancora l’offerta, riportando tra le sale del Palazzo Baronale, nel cortile al cospetto del grande Mastio e nel giardino della Contessa ben 55 espositori provenienti dalla Vallagarina, dall’Alto Veronese e dalle province venete limitrofe. È un percorso tra sapori e manufatti autentici: dolci, salumi, formaggi, vini, birre artigianali, miele, confetture, oggetti in legno, stoffa, ceramica e cera, tutti rigorosamente a Km zero, come specifica la nota ufficiale. A dare ritmo alle giornate arrivano concerti corali, piccoli spettacoli musicali itineranti e attività per bambini, insieme alle visite guidate che conducono tra le parti affrescate del castello, compresa la celebre Camera di Amore.

Il Natale Castello di Avio 2025 si inserisce nei “Natali della Vallagarina”, diventando uno dei fulcri dell’offerta culturale e turistica invernale del territorio. Il FAI organizza l’evento con il supporto del Comune di Avio e con la partnership di Visit Rovereto, mentre la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia di Trento e le realtà locali patrocinano l’iniziativa, confermandone il valore identitario. Per agevolare gli arrivi è attivo un servizio navetta da Sabbionara d’Avio al costo di 2 euro.

Il Negozio FAI all’interno del castello offrirà idee regalo sostenibili e ricercate: foulard in seta illustrati da Jean Blancheart, shopper in cotone biologico, quaderni ricavati dagli scarti degli agrumi, matite in materiale riciclato e una selezione di prodotti alimentari provenienti dai Beni della Fondazione, dai mieli alle marmellate, dall’Amaro “I Giganti della Sila” all’olio extravergine del Bosco di San Francesco. Una collezione speciale celebra anche i cinquant’anni del FAI, con articoli pensati per raccontare la storia e i valori della Fondazione. Gli iscritti avranno diritto al 10% di sconto.

Accanto al mercatino, il calendario delle iniziative propone laboratori per bambini, degustazioni guidate di vini trentini nelle giornate del 13 e 20 dicembre, cacce al tesoro comprese nel biglietto del castello e visite guidate al centro storico di Sabbionara. Le informazioni su costi, orari e prenotazioni sono disponibili sui canali istituzionali del FAI, mentre la biglietteria prevede l’accesso gratuito al solo mercatino e un sistema di tariffe ridotte e agevolazioni per il percorso affrescato.

Visitare il Castello di Avio durante le feste significa ritrovare il piacere di un Natale che non rincorre il consumo, ma la qualità dell’esperienza. Le mura medievali, la vista sulla Vallagarina, la cura con cui il FAI tutela da cinquant’anni questo luogo e la scelta di un mercatino che valorizza le tradizioni locali trasformano ogni visita in un momento di bellezza semplice e autentica. Il Natale Castello di Avio 2025 diventa così una delle tappe culturali più significative dell’inverno trentino, capace di unire storia, natura e il calore delle comunità che rendono vivo questo territorio.