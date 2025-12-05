Divorzio: non modificabili i patti economici della separazione

Con l’ordinanza n. 31486 depositata il 3 dicembre 2025, la Corte di Cassazione chiarisce un punto chiave per molte coppie in fase di separazione e divorzio: non tutti gli accordi stipulati in sede di separazione possono essere modificati più avanti. In particolare, i patti patrimoniali “autonomi”, che trovano nella separazione solo l’occasione per essere inseriti, non possono essere rivisti durante il divorzio.

Nel caso esaminato, un ex marito aveva promesso, nell’accordo di separazione, di pagare tutte le rate residue del mutuo della casa familiare “fino alla sua estinzione”.

In seguito, durante il divorzio, aveva chiesto di modificare quell’obbligo, sostenendo che si trattava di un impegno collegato al mantenimento e quindi rivedibile.

Il Tribunale gli aveva dato ragione, considerandolo un obbligo di sostegno economico.

La Corte d’appello aveva però ribaltato tutto: il pagamento delle rate fino all’estinzione non era legato allo status di separati, ma alla volontà di regolare definitivamente i reciproci impegni sul mutuo cointestato. Dunque era un patto autonomo e non modificabile.

La Cassazione ha confermato questa lettura.

La Suprema Corte ricorda che nella separazione consensuale esistono due tipi di patti.

Da un lato ci sono le clausole tipiche e necessarie come quella che dispone di vivere separati, quella sull’affidamento dei figli, quella sull’assegno di mantenimento. Queste clausole possono essere modificate successivamente in base ai cambiamenti delle condizioni.

Dall’altro lato ci sono gli accordi patrimoniali autonomi, aggiunti dalle parti e non legati direttamente agli effetti della separazione. Questi non sono modificabili né in sede di revisione della separazione né in sede di divorzio (art. 1372 c.c.).

Il caso del mutuo rientra nella seconda categoria: l’obbligo di pagare “fino all’estinzione del mutuo” non dipendeva né dalla separazione né dal divorzio. Perciò resta valido fino al termine concordato, senza possibilità di revisione.

Per i coniugi in fase di separazione/divorzio, questo chiarimento ha un impatto significativo: gli impegni finanziari presi nella separazione vanno letti con attenzione, perché alcuni potrebbero non essere più modificabili.

I patti non collegati direttamente alla separazione (es. mutui, vendite future, trasferimenti patrimoniali) diventano vincolanti come qualsiasi contratto, anche dopo il divorzio.

Prima di firmare, è essenziale comprendere la durata degli impegni e le condizioni di eventuale revisione.

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc