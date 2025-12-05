Valsugana, dal 10 dicembre la linea ferroviaria Trento–Bassano del Grappa torna pienamente operativa

Trentino Trasporti ha annunciato che dal 10 dicembre 2025 la linea ferroviaria della Valsugana sarà riaperta sull’intera tratta tra Trento e Bassano del Grappa. La conclusione dei lavori di potenziamento e manutenzione consente così il ripristino del collegamento diretto su rotaia, dopo i mesi in cui il servizio era stato garantito attraverso autobus sostitutivi. Gli orari definitivi del nuovo assetto ferroviario sono già consultabili sul sito ufficiale dell’azienda, mentre nelle prime giornate potranno comunque essere mantenute alcune corse su gomma per completare le ultime verifiche tecniche e i collaudi necessari.

Le regole di viaggio restano quelle già in vigore. Ogni treno può trasportare fino a sei biciclette, previa prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando il numero 0461.821000 entro le ore 16 del giorno precedente. Per le comitive è richiesta una prenotazione preventiva via email, all’indirizzo ferrovia@trentinotrasporti.it per i treni gestiti da Trentino Trasporti o all’indirizzo taa.ufficio.gruppi@trenitalia.it per i convogli Trenitalia. L’assistenza alle persone con disabilità o a ridotta mobilità continua invece a essere garantita da Rete Ferroviaria Italiana attraverso il numero verde 800 90 60 60, il numero nazionale a tariffazione ordinaria +39 02 32 32 32 o il servizio online Sala Blu, accessibile tramite il portale dedicato.

Per quanto riguarda le corse sostitutive, che rimarranno attive solo in caso di necessità, il trasporto consente la presenza di biciclette, comitive e animali di media e grossa taglia, con la consueta eccezione dei cani guida sempre ammessi. Non è invece possibile trasportare monopattini elettrici. Passeggini e bagagli ingombranti devono essere ripiegati e sistemati nella bagagliera. L’elenco delle fermate degli autobus è disponibile nelle stazioni e consultabile online tramite la documentazione pubblicata da Trentino Trasporti.

Tutte le informazioni aggiornate in tempo reale sulla linea ferroviaria della Valsugana sono disponibili nella pagina dedicata del sito aziendale.