Trento. Silent reading party: giovedì 11 l’appuntamento natalizio alla Biblioteca

Torna giovedì 11 dicembre alla Biblioteca comunale di via Roma una nuova edizione del Silent reading party.

L’appuntamento, dedicato a chi desidera immergersi in un’esperienza di lettura personale e allo stesso tempo collettiva, avrà inizio dalle 19.30.

In un’atmosfera calda e natalizia, tra divanetti, pouf, poltrone e il grande albero di Natale, i partecipanti con i telefoni spenti potranno dedicarsi alla lettura da soli o in compagnia, scegliendo di portare il proprio libro da casa oppure lasciandosi ispirare dalle proposte della biblioteca. La Sala Manzoni, con il suo fascino liberty, la confortevole sala giovani e lo spazio raccolto del soppalco offriranno ambienti diversi e accoglienti, pensati per chi desidera leggere comodamente, magari avvolto nella propria coperta preferita e con una tazza natalizia tra le mani.

Il Silent Reading Party è un evento aperto a tutti e rappresenta un’occasione informale e inclusiva per vivere la lettura come occasione di condivisione e benessere. L’iniziativa rientra nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento, che sostiene e promuove attività dedicate alla diffusione e valorizzazione della cultura del libro, favorendo al tempo stesso l’incontro e la socializzazione attraverso la lettura.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@bibcom.trento.ito telefonare al numero 0461 889521.

(Fonte: Comune di Trento)