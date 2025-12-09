martedì, Dicembre 9, 2025
HomeEVENTITrento. Silent reading party: giovedì 11 l'appuntamento natalizio alla Biblioteca
EVENTI

Trento. Silent reading party: giovedì 11 l’appuntamento natalizio alla Biblioteca

Di redazione

-

0
0

Torna giovedì 11 dicembre alla Biblioteca comunale di via Roma una nuova edizione del Silent reading party.

L’appuntamento, dedicato a chi desidera immergersi in un’esperienza di lettura personale e allo stesso tempo collettiva, avrà inizio dalle 19.30.

In un’atmosfera calda e natalizia, tra divanetti, pouf, poltrone e il grande albero di Natale, i partecipanti con i telefoni spenti potranno dedicarsi alla lettura da soli o in compagnia, scegliendo di portare il proprio libro da casa oppure lasciandosi ispirare dalle proposte della biblioteca. La Sala Manzoni, con il suo fascino liberty, la confortevole sala giovani e lo spazio raccolto del soppalco offriranno ambienti diversi e accoglienti, pensati per chi desidera leggere comodamente, magari avvolto nella propria coperta preferita e con una tazza natalizia tra le mani.

Il Silent Reading Party è un evento aperto a tutti e rappresenta un’occasione informale e inclusiva per vivere la lettura come occasione di condivisione e benessere. L’iniziativa rientra nell’ambito del Patto per la lettura della città di Trento, che sostiene e promuove attività dedicate alla diffusione e valorizzazione della cultura del libro, favorendo al tempo stesso l’incontro e la socializzazione attraverso la lettura.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@bibcom.trento.ito telefonare al numero 0461 889521.

(Fonte: Comune di Trento)

Articolo precedente
Lavoro. Da gennaio a ottobre 2025 sono 896 le vittime sul lavoro
Articolo successivo
Antitrust. Teleselling ingannevole: sanzioni a sei società di call center
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1872Politica760Cultura695Società645Editoriali437Salute e ambiente338Mondo289Economia265EVENTI222

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da