La sessuologa Spina: “I giovani fanno sempre meno l’amore, troppa ansia, piu’ preoccupazione c’è e meno sesso si fa” 

La dottoressa Rosamaria Spina, psicologa specializzata in sessuologia clinica, è intervenuta nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio2 dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2.

La sessuologa ha iniziato il suo intervento specificando: “Nell’ultimo periodo sono diminuiti i rapporti, soprattutto tra le persone più giovani. E aumentano tutte le difficoltà sessuali sia maschili che femminili. Aumenta la preoccupazione, più ansia c’è e meno sesso si fa. Il problema è che il sesso sembra sempre a portata di mano e questo non fa che aumentare l’ansia, perché c’è troppa aspettativa. Questa dinamica sta rendendo il sesso molto più complicato di prima. Stanno anche aumentando i rapporti tra coppie che non fanno l’amore. Prima si parlava di matrimoni bianchi, ora è più facile parlare di relazioni bianche. Ci sono tanti partner, conviventi o non, che vengono in terapia e riferiscono di non avere rapporti da mesi o da anni. Ci si concentra sulle cose da fare, e in tutte queste attività il sesso è sempre meno contemplato. Si sta verificando una sorta di evitamento. Significa che la sessualità inizia ad essere percepita come una vera difficoltà, non come qualcosa di ludico, ma come un problema”.

Successivamente, proseguendo nel suo intervento, la dottoressa Rosamaria Spina, ha aggiunto: “Aumentano le richieste di terapia sessuologica. Sulla vita sessuale incide anche la ricerca della forma fisica perfetta, che porta a vivere la sessualità con difficoltà perché se uno non si sente a suo agio col proprio corpo, pensa che la persona con cui si rapporterà abbia quella aspettativa. Ormai siamo ossessionati dall’estetica, aumentano gli interventi di chirurgia plastica, molti inseguono un ideale di perfezione. Per questo i giovani fanno l’amore meno degli adulti. Gli over quaranta hanno imparato a fare i conti con i proprio difetti, hanno trovato una sorta di equilibrio o di pace, che li porta a lasciarsi andare nel rapporto“.