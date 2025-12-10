UniTrento. “Coordinate Future”: il nuovo podcast sulla sostenibilità

Viviamo in un’epoca di grandi promesse.

Gli algoritmi che ci rendono più efficienti. Le energie rinnovabili che salvano il Pianeta. Le aziende che mettono le persone al centro. Il digitale che ci libera dal peso della materia. Ma cosa succede quando guardiamo davvero dentro queste promesse?

Nasce da questa domanda “Coordinate future”, il nuovo podcast dell’Università di Trento, realizzato in collaborazione con Chora Media e con il supporto della Fondazione Caritro.

Dalla giustizia algoritmica all’energia del futuro, dall’economia della responsabilità all’impatto ambientale del digitale: in quattro episodi docenti di UniTrento raccontano le trasformazioni che stanno ridefinendo il nostro presente.

Attraverso quattro storie concrete — un sistema automatizzato che respinge una richiesta di mutuo senza spiegare perché; un uomo che non capisce come l’energia possa costargli bollette così alte; una donna legge di aziende che celebrano record di profitti mentre licenziano migliaia di dipendenti; qualcuno che chiede quattro volte a ChatGPT di scrivere un’email, senza sapere che sta consumando l’equivalente di due litri d’acqua –

“Coordinate future” indaga le contraddizioni delle grandi promesse del progresso tecnologico e invita chi è all’ascolto a guardare oltre le narrazioni semplificate, a comprendere la complessità del mondo che stiamo costruendo.

LE PUNTATE

Episodio 1 – “Equità algoritmica”, disponibile il 9 dicembre

Con Barbara Poggio, sociologa, si esplora come algoritmi apparentemente oggettivi possano ereditare e amplificare discriminazioni nascoste. Dalle assunzioni penalizzanti per le donne ai sistemi sanitari distorti, emerge l’urgenza di audit, trasparenza e consapevolezza critica.

Episodio 2 – “L’energia del futuro tra miti e realtà”, disponibile il 16 dicembre

Il fisico Stefano Oss aiuta a fare chiarezza sulle narrazioni attorno alla transizione energetica. Tra ideologie, fake news e limiti fisici ineludibili, emerge la necessità di una cittadinanza scientifica che sappia distinguere fatti e opinioni.

Episodio 3 – “Un nuovo valore”, disponibile il 23 dicembre

Con Ericka Costa, economista aziendale, si analizza il significato contemporaneo di valore d’impresa. Dalla differenza tra massimizzazione e ottimizzazione del profitto ai modelli stakeholder, fino alle nuove normative europee: è possibile un capitalismo più equo?

Episodio 4 – “L’insostenibile leggerezza del digitale”, disponibile il 30 dicembre

L’esperto di infrastrutture digitali Paolo Giorgini svela il lato fisico del digitale: server, energia, acqua. Non per demonizzare la tecnologia, ma per esplorare soluzioni concrete — come progetti locali e algoritmi più efficienti — che rendano possibile una vera sostenibilità digitale.

Conversazioni non per chi è in cerca di risposte assolute e definitive, ma per chi preferisce adottare uno spirito critico, porsi delle domande e addentrarsi con consapevolezza nelle molteplici sfaccettature che offre il tema.

Il podcast è disponibile su tutte le piattaforme audio, con un episodio ogni martedì dal 9 al 30 dicembre.