sabato, Dicembre 13, 2025
HomeAttualitàLicheri (M5S): "Guerra fa arricchire, ci sono economie importanti in crisi che...
senato.it, CC BY 3.0 IT , via Wikimedia Commons
Attualità

Licheri (M5S): “Guerra fa arricchire, ci sono economie importanti in crisi che ne hanno bisogno”

Di redazione

-

0
0

“L’Europa ha fallito in questi anni di guerra scommettendo sulla vittoria dell’Ucraina, è la fotografia di una situazione drammatica, di fronte a cui l’Europa ha scelto di mettersi ai margini e supina rispetto agli Stati Uniti. La tristezza di questa Europa è che ora dobbiamo sperare che arrivino i turchi al tavolo della pace”.

Ad affermarlo è stato Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle, intervenuto su Radio Cusano Campus, nel programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, il Senatore pentastellato ha poi ulteriormente specificato: “Siamo stati talmente imbecilli che quando è arrivato Trump, che non la considera una sua guerra, non abbiamo neppure cambiato strategia, e la situazione era già messa male. Sapevamo che era una guerra di trincea, con un Paese di 150 milioni di abitanti e uno di 40, con le forze in campo quindi totalmente sproporzionate, e infatti dall’Ucraina dicevano che avevano bisogno di soldati e non di armi – ha proseguito il senatore – La guerra fa arricchire, fa PIL, converte gli stabilimenti che prima facevano automobili in industria bellica. Dobbiamo sforzarci di raccontare che ci sono economie importanti in crisi che per salvarsi hanno bisogno della guerra”.

Infine, concludendo il suo intervento, Ettore Licheri, ha aggiunto: “Putin non ha nessuna intenzione di attaccarci, ma modificare le sue parole e manipolare l’informazione serve per convertire tutto in economia di guerra e spaventare la gente che non si informa a fondo, perchè bisogna far digerire i 4 miliardi messi nella manovra per le armi. La Lega non vuole il riarmo, ma se dici una cosa del genere e poi voti il contrario significa che forse cerchi di inseguire consenso e popolarità, altrimenti per coscienza non voterebbero nuovi pacchetti di armi. In politica contano i voti, non quello che si dice nei talk show”.

Articolo precedente
MUSE. Domenica 14 dicembre: “Citizen Science Fair”
Articolo successivo
Regali di Natale. Non indebitarsi e resistere alla spesa eccessiva. Non seguire i pregiudizi
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1884Politica760Cultura694Società645Editoriali437Salute e ambiente341Mondo289Economia265EVENTI224

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da