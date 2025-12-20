Il Grande Macello: indiscrezioni HOT sul GF

La puntata di Falsissimo intitolata il prezzo del successo ha riacceso i riflettori su uno dei temi più discussi del momento: le presunte irregolarità nelle selezioni del Grande Fratello. A sollevare il caso è stato Fabrizio Corona, che nel corso della trasmissione ha descritto un sistema che, a suo dire, condizionerebbe da anni l’accesso al reality di Canale 5.

IL SISTEMA SIGNORINI

Secondo l’ex paparazzo, Alfonso Signorini avrebbe gestito i provini con criteri poco trasparenti, favorendo alcuni aspiranti concorrenti sulla base di rapporti. Corona sostiene inoltre che diversi candidati sarebbero stati sottoposti a richieste “inaccettabili” pur di ottenere un posto nel cast.

Tra gli esempi citati figura Antonio Medugno, modello e tiktoker napoletano, già volto di Uomini e Donne e poi concorrente del GF Vip. Corona afferma che, dopo un primo rifiuto e un’esclusione iniziale, Medugno sarebbe stato inserito successivamente nel programma. Durante la puntata sono stati mostrati presunti messaggi privati e screenshot. La veridicità di tali materiali, tuttavia, resta ancora da verificare.

HOT E CHOC

Dopo giorni di silenzio, Signorini ha scelto di intervenire con una dichiarazione breve ma significativa rilasciata al Corriere della Sera. Il conduttore ha evitato di commentare nel merito, limitandosi a confermare di aver affidato la questione ai suoi legali:

“Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali”. Una posizione che lascia presagire un possibile scontro giudiziario, mentre il dibattito pubblico continua a infiammarsi.