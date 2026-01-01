giovedì, Gennaio 1, 2026
INPS, al via il Portale Unico per le Associazioni di Categoria: operatività dal 1° febbraio

È in fase di rilascio sperimentale il nuovo Portale Unico delle Associazioni di Categoria, la piattaforma digitale con cui INPS punta a razionalizzare il censimento e la gestione delle strutture territoriali di rappresentanza. L’annuncio è contenuto nel messaggio n. 3914 del 23 dicembre 2025.

Il Portale consentirà di gestire in modo centralizzato l’anagrafica delle associazioni di categoria, comprese le articolazioni locali come uffici territoriali, centri servizi e Centri di Assistenza Fiscale (CAF). L’obiettivo dichiarato è quello di uniformare le modalità di gestione delle deleghe dei datori di lavoro e rafforzare i processi di monitoraggio e controllo degli adempimenti previdenziali.

Conclusa la fase preliminare di conciliazione degli archivi esistenti, svolta in collaborazione con le associazioni di categoria, la piattaforma diventerà operativa dal 1° febbraio 2026. La sperimentazione proseguirà fino al 31 luglio 2026, periodo durante il quale gli utenti potranno segnalare criticità e avanzare proposte di miglioramento tecnico e operativo.

Secondo l’Istituto, il nuovo Portale rappresenta un passo verso una maggiore integrazione dei processi amministrativi e una semplificazione dei rapporti tra associazioni e sistema previdenziale.

