Trento, nuova colonnina per auto elettriche in via Jacopo Aconcio

Un nuovo punto di ricarica per auto elettriche entra in funzione a Trento. In via Jacopo Aconcio è infatti operativa una colonnina che serve due stalli di sosta dedicati esclusivamente ai veicoli elettrici durante la fase di ricarica. Un dettaglio non secondario per chi utilizza quotidianamente l’auto elettrica in città, soprattutto nelle zone dove la disponibilità di infrastrutture resta un fattore decisivo.

La novità riguarda da vicino residenti e pendolari: la ricarica sarà gratuita fino al 6 febbraio, consentendo di testare il servizio senza costi e di alleggerire, almeno temporaneamente, le spese di mobilità elettrica. Si tratta di una misura che incentiva l’utilizzo delle colonnine pubbliche e, più in generale, la diffusione dei veicoli a basse emissioni nel contesto urbano.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Trento, la colonnina è già pienamente funzionante e inserita nel sistema di sosta cittadino. I due posti adiacenti sono riservati esclusivamente alla ricarica, una precisazione importante per evitare utilizzi impropri e garantire la rotazione dei veicoli.

L’installazione si inserisce in un percorso più ampio di adeguamento delle infrastrutture urbane alla mobilità elettrica, che negli ultimi anni ha visto una crescita costante del numero di auto a batteria anche in ambito cittadino. La presenza di punti di ricarica accessibili e ben segnalati resta uno degli elementi chiave per rendere credibile la transizione, soprattutto nei tragitti brevi e quotidiani.

Per gli automobilisti elettrici, il messaggio è chiaro: fino a inizio febbraio via Jacopo Aconcio diventa un punto utile dove ricaricare gratuitamente, a condizione di rispettare le regole di sosta previste.