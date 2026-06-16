Trento, apre il parcheggio San Lorenzo: 150 posti e prime due ore gratis

Apre a Trento il nuovo parcheggio San Lorenzo. La struttura mette a disposizione 150 posti auto ed entra in funzione all’interno del progetto del nuovo hub intermodale cittadino.

Le prime auto sono entrate nel parcheggio nel pomeriggio di martedì 16 giugno, alla presenza del sindaco Franco Ianeselli, dell’assessore alla Mobilità Michele Brugnara e del Consiglio di amministrazione di Trentino Mobilità.

L’opera è stata realizzata dal Comune di Trento anche grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza: 20 milioni di euro su un costo complessivo di 22 milioni e 730 mila euro. La gestione è affidata a Trentino Mobilità, società in house controllata dal Comune.

Il parcheggio San Lorenzo si inserisce in un progetto più ampio che comprende anche la stazione delle corriere, un grande giardino pensile sulla copertura e, in prospettiva, la stazione di partenza del collegamento funiviario con il Monte Bondone.

La struttura dispone di 150 posti auto, di cui 3 riservati a persone con disabilità e 8 dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici. Sono presenti anche 11 posti per motociclette, 2 casse automatiche per il pagamento della sosta e della ricarica, 8 punti di ricarica elettrica integrati con il sistema di controllo degli accessi e pagamento.

Previsto anche il collegamento con la centrale operativa di Trentino Mobilità per l’assistenza agli utenti. L’impianto è dotato di videosorveglianza a copertura degli spazi di parcheggio, degli accessi veicolari e dei percorsi pedonali. Sono inoltre presenti dispositivi per consentire l’accesso notturno ai soli clienti.

Le tariffe sono state fissate dal Comune con l’obiettivo di incentivare la sosta in struttura rispetto a quella su strada. Le soste fino a due ore sono gratuite. Superate le due ore, però, la tariffa viene applicata fin dal primo minuto di sosta: fino a 2 ore non si paga, mentre da 2 ore e 1 minuto si paga l’intera durata.

Nei giorni feriali, dalle 8 alle 19.30, la tariffa è di 1,20 euro all’ora, con frazioni da 10 minuti a 0,20 euro. Di notte, dalle 19.30 alle 8, si paga 0,60 euro all’ora. La stessa tariffa di 0,60 euro all’ora vale la domenica e nei giorni festivi, escluso il periodo natalizio. La tariffa massima giornaliera, sulle 24 ore, è di 12 euro. Per la ricarica elettrica il costo è di 0,60 euro/kWh.