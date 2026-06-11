Trento-Bondone, chiusure dall’11 al 14 giugno: orari e deroghe

Con la 75ª edizione della Trento-Bondone, in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno, scattano le modifiche alla viabilità lungo la strada provinciale 85 del Monte Bondone e nell’area del parcheggio Zuffo.

Dalle 18 di mercoledì 10 giugno fino alla mezzanotte di domenica 14 giugno è vietata la sosta nell’intera area del parcheggio Zuffo, compresa la zona riservata ai camper. Il divieto di sosta con rimozione forzata riguarda anche l’intero tracciato della gara, dal chilometro zero al Bivio Montevideo fino al chilometro 18,700 in località Rocce Rosse, dove è allestito il paddock, comprese aree e banchine adiacenti.

Per l’allestimento e la messa in sicurezza del percorso, la provinciale 85 sarà chiusa nelle ore notturne nel tratto tra il Bivio Montevideo e Vason. La circolazione sarà vietata dalle 20 alle 5 nelle notti di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno.

Sono previste deroghe per alcune categorie. Potranno transitare i residenti di Sardagna, con accesso da Montevideo, e i residenti di Candriai e delle altre località del Monte Bondone, con accesso da Candriai. La deroga riguarda anche operatori alberghieri, strutture ricettive, comprese le Viote, proprietari di immobili o fondi agricoli che dimostrino la necessità di raggiungerli, ospiti degli alberghi con prenotazione o voucher e clienti dei ristoranti locali. Per gli esercizi di Sardagna l’accesso avverrà da Montevideo; per quelli di Candriai, Vaneze e Vason da Candriai.

Durante le prove ufficiali e la gara, invece, la chiusura sarà totale. Sabato 13 giugno, per le prove, il divieto di transito per veicoli e pedoni sarà in vigore dalle 7 alle 20. Domenica 14 giugno, giorno della gara, lo stop sarà attivo dalle 8 alle 19.

Sono previste anche brevi sospensioni temporanee della circolazione urbana ed extraurbana per consentire il trasferimento in sicurezza dei piloti dal Parco Chiuso alla linea di partenza. Il percorso interesserà il parcheggio Zuffo, la rotatoria di via Berlino, la statale 45 bis del Bus de Vela, la strada della Gardesana e il Bivio Montevideo.

Sabato 13 giugno, tra le 10 e le 16, sono attese ulteriori interruzioni temporanee per il rientro dei concorrenti dal Bivio di Candriai verso il parcheggio Zuffo, lungo la diramazione per Sopramonte della provinciale 85 e la viabilità locale fino alla statale 45 bis.

Il presidio della viabilità sarà garantito da Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Custodi Forestali dell’Azienda Forestale Trento Sopramonte. Nelle giornate principali saranno impiegati 45 agenti, quattro ispettori e due funzionari responsabili.

Il Comune raccomanda di programmare con anticipo gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica temporanea e seguire le indicazioni del personale in servizio. Per aggiornamenti è possibile consultare i canali istituzionali del Comune di Trento e della Polizia Locale.