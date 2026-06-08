Trento-Bondone 2026, strade chiuse e divieti: cosa cambia dall’11 al 14 giugno

La Trento-Bondone compie 75 edizioni e, come ogni anno, porta con sé non solo motori, pubblico e passione sportiva, ma anche una macchina organizzativa complessa che inciderà sulla viabilità cittadina e del Monte Bondone. La gara è in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno e la Polizia Locale ha predisposto un piano di divieti, chiusure e controlli per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Il primo punto da segnare in agenda riguarda la sosta. Dalle 18 di mercoledì 10 giugno fino alla mezzanotte di domenica 14 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, nell’intera area del parcheggio Zuffo, compresa la zona riservata ai camper. Il divieto di sosta con rimozione sarà inoltre attivo lungo tutto il tracciato di gara della provinciale 85 del Monte Bondone, dal chilometro zero al Bivio Montevideo fino al chilometro 18,700 in località Rocce Rosse, comprese aree e banchine adiacenti.

Per l’allestimento e la messa in sicurezza del percorso sono previste anche chiusure notturne della strada provinciale 85 nel tratto tra Bivio Montevideo e Vason. La circolazione sarà vietata dalle 20 di giovedì 11 giugno alle 5 del mattino successivo. Lo stesso schema si ripeterà nelle notti di venerdì 12 e sabato 13 giugno.

Durante le chiusure notturne resteranno previste deroghe per alcune categorie: residenti di Sardagna, con accesso da Montevideo, residenti di Candriai e delle altre località del Monte Bondone, con accesso da Candriai, operatori alberghieri, strutture ricettive, proprietari di immobili o fondi agricoli che dimostrino la necessità di raggiungerli, ospiti degli alberghi muniti di prenotazione o voucher e clienti dei ristoranti locali.

Il blocco più rilevante arriverà nelle giornate delle prove e della gara. Sabato 13 giugno, durante le prove ufficiali, la provinciale 85 sarà chiusa completamente a veicoli e pedoni dalle 7 alle 20, dal Bivio Montevideo fino a Rocce Rosse. Domenica 14 giugno, giorno della gara, il divieto totale di transito per mezzi e pedoni sarà in vigore dalle 8 alle 19.

Sono previste anche brevi sospensioni temporanee della circolazione urbana ed extraurbana per il trasferimento dei piloti dal Parco Chiuso alla linea di partenza. Il percorso interesserà il parcheggio Zuffo, la rotatoria di via Berlino, la statale 45bis del Bus de Vela, la strada della Gardesana e il Bivio Montevideo. Sabato 13 giugno, tra le 10 e le 16, potranno verificarsi ulteriori interruzioni per il rientro dei concorrenti verso il parcheggio Zuffo.

Il piano di sicurezza coinvolgerà Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Custodi forestali dell’Azienda forestale Trento-Sopramonte. Nelle giornate principali saranno impiegati 45 agenti, quattro ispettori e due funzionari responsabili della Polizia Locale, oltre agli altri soggetti coinvolti nei presìdi.