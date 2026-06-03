Bolzano. Operazione contro le soste selvagge e l’irregolarità stradale

Nei giorni scorsi, nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo del territorio e di tutela del decoro urbano, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Bolzano hanno condotto una capillare operazione congiunta mirata al contrasto della sosta irregolare e alla verifica della regolarità dei veicoli in circolazione e in sosta nelle aree pubbliche della città.

L’intervento ha visto l’impiego sinergico di diverse pattuglie che hanno concentrato l’azione su alcune delicate aree di sosta cittadine, riscontrando numerose infrazioni al Codice della Strada e procedendo a sanzioni di rilievo sia dal punto di vista amministrativo sia sul fronte della sicurezza stradale.

Il primo fulcro delle verifiche ha riguardato l’area di parcheggio limitrofa al Cimitero cittadino. Si tratta di un’area sensibile in cui la segnaletica verticale e orizzontale stabilisce chiaramente che la sosta sia riservata esclusivamente alle autovetture. Nel corso dell’ispezione, le forze dell’ordine hanno individuato ben sei autocaravan in sosta vietata. Nei confronti dei conducenti e proprietari dei veicoli è stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 1 e 14 del Codice della Strada. Inoltre, l’approfondimento dei controlli documentali tramite le banche dati ha permesso di appurare che due di questi camper erano privi della prescritta revisione periodica, violazione formalizzata ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada con una sanzione pecuniaria di 173,00 euro ciascuno.

L’operazione interforze si è successivamente estesa al Parcheggio di Maso della Pieve, dove sono state riscontrate analoghe condotte illecite. In questa seconda area, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato ulteriori quattro autocaravan per violazione dell’art. 157, commi 6 e 8 del Codice della Strada, riscontrando anche in questo caso la totale assenza di revisione periodica (art. 80 CdS) per due dei mezzi controllati. All’interno dello stesso comprensorio sono state infine localizzate due roulotte in sosta irregolare; per una di esse il proprietario ha provveduto all’immediato spostamento coatto, mentre per la seconda sono state avviate le previste procedure di rintraccio del titolare e di sgombero dell’area.

Intervento sugli organi comunali per la segnaletica.

Al fine di prevenire il reiterarsi di tali violazioni, la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri interesseranno formalmente gli organi comunali competenti affinché venga implementata l’apposita segnaletica all’ingresso delle aree di parcheggio interessate. L’obiettivo è quello di inibire in modo inequivocabile l’accesso e la sosta a mezzi non consentiti, evitando così di sottrarre posti auto e mettere in difficoltà i cittadini che necessitano di recarsi presso i vicini luoghi di culto oltre che i residenti.

Intervenuto in merito il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone, ha affermato: “La straordinaria sinergia dimostrata oggi sul campo tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale testimonia la nostra costante attenzione verso la legalità e la sicurezza della comunità bolzanina. Interventi come questo non mirano soltanto a sanzionare le singole condotte illecite, come la circolazione di mezzi non revisionati che mettono a rischio l’incolumità pubblica, ma sono fondamentali per riaffermare il principio del rispetto delle regole comuni e dello spazio pubblico. L’Arma continuerà a operare fianco a fianco con le istituzioni locali per garantire un territorio protetto e ordinato.”

Anche il Comandante della Polizia Locale di Bolzano, Fabrizio Piras, sull’argomento ha specificato: “L’attività sinergica svolta oggi con l’Arma dei Carabinieri è un ulteriore importante e concreto segnale che nessuna zona della citta, centrale o periferica, può conoscere episodi di insicurezza urbana; per altro la zona è stato oggetto di ripetuti controlli da parte della polizia locale che hanno portato negli ultimi mesi alla rimozione di ben 28 veicoli alcuni in stato di abbandono che creavano forte degrado oltre all’accertamento di circa duecento sanzioni per vari illeciti al codice della strada”.

(Fonte: Carabinieri)