martedì, Settembre 9, 2025
Attualità

Brunico. Controlli straordinari sui passi montani: 29 patenti ritirate

Nel corso degli ultimi due fine settimana, i Carabinieri delle Stazioni di Corvara in Badia e di Badia, con pattuglie motocicliste e automontate, hanno effettuato mirati servizi perlustrativi e di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alle principali arterie stradali dei passi montani.

Complessivamente sono stati controllati 322 veicoli, di cui 117 motocicli.

L’attività ha portato al ritiro di 29 patenti di guida, principalmente per manovre pericolose quali sorpassi in prossimità di incroci e circolazione contromano in curva, ed alla decurtazione di 494 punti.

Nel complesso sono state elevate 113 contravvenzioni, relative a violazioni di diversi articoli del Codice della Strada, tra cui:

  • Art. 6, c.4 (limitazioni alla circolazione);
  • Art. 40, c.8 e art. 146, c.2 (segnaletica stradale);
  • Art. 79, c.1 e 4 (efficienza dei veicoli a motore);
  • Art. 133, c.1 e 4 (documenti di circolazione e revisione);
  • Art. 141, c.2-3-8-11 (velocità);
  • Art. 143, c.11-12 (circolazione contromano);
  • Art. 148, c.2-12-15-16 (sorpasso);
  • Art. 158, c.1 (sosta vietata);
  • Art. 173, c.2-3 (uso di apparecchi radiotelefonici);
  • Art. 180, c.1-7 (documenti di circolazione e di guida);
  • Art. 214, c.8 (fermo amministrativo).

L’azione di controllo, che ha visto un notevole impegno da parte delle pattuglie dell’Arma, si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto delle condotte di guida pericolose, particolarmente diffuse nei fine settimana sui passi montani, frequentati da automobilisti e motociclisti.

Questa azione di controllo rientra nel dispositivo di prevenzione e sicurezza stradale predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano per il periodo estivo, su indicazione fornite dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le strade più frequentate, soprattutto quelle montane percorse da numerosi motociclisti e turisti.

(Fonte: Carabinieri)

