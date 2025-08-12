Trentino, “Due Ruote Sicure”: 600 controlli e 370 multe

La campagna di sicurezza stradale “Due Ruote Sicure”, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri e avviata in primavera, continua a presidiare le principali arterie del Trentino frequentate da motociclisti e mototuristi, con l’obiettivo di scoraggiare la guida spericolata e prevenire incidenti.

Da aprile a oggi i Carabinieri hanno intensificato la loro presenza, grazie anche a sei nuove moto con livrea d’istituto fornite dalla Provincia Autonoma di Trento. Il bilancio parla di oltre seicento servizi di controllo, soprattutto nei fine settimana, quasi 3.300 motociclette fermate e 370 sanzioni elevate. Le infrazioni più comuni hanno riguardato sorpassi su linea continua, velocità eccessiva o non commisurata e circolazione con dispositivi non conformi. Non sono mancati casi di motocicli privi di copertura assicurativa. Tutti i test alcolemici effettuati durante i controlli hanno comunque dato esito negativo.

Non sono mancati anche episodi singolari. Sul passo della Mendola alcuni motociclisti, nel tentativo di avvisare altri centauri della presenza di pattuglie in cima al valico, hanno fatto il classico gesto convenzionale… proprio ai Carabinieri in moto, che stavano sopraggiungendo dal senso opposto. Ad Arco, in località San Giorgio, un conducente di scooter di grossa cilindrata, ripartendo da un semaforo, ha impennato per circa cento metri senza accorgersi della pattuglia che lo seguiva. Per lui è scattata una sanzione di 83 euro, il fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni e la decurtazione di un punto dalla patente. A Torbole, invece, un turista straniero è stato fermato in piena notte a bordo di uno scooter a noleggio mentre viaggiava senza casco, in ciabatte e costume da bagno: anche in questo caso la contravvenzione è stata inevitabile.

Per rendere i controlli ancora più efficaci, soprattutto nei confronti dei motociclisti più indisciplinati, l’Arma si è avvalsa anche di pattuglie in borghese, incaricate di segnalare le infrazioni ai colleghi in uniforme, così da procedere al fermo in condizioni di sicurezza.

Come stabilito nel Comitato Operativo per la Viabilità, i controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo, concentrandosi sui tratti di strada a maggiore traffico e privi di altri presidi delle forze dell’ordine, con la priorità di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.