Controlli sui passi dolomitici: 9 patenti ritirate

L’aria sottile e i panorami mozzafiato dei passi dolomitici non bastano a rallentare chi, troppo spesso, scambia la strada per una pista. Nei giorni scorsi, i Carabinieri delle Stazioni di Corvara in Badia e Badia hanno intensificato i controlli lungo alcune delle arterie più battute dal turismo estivo, dove il flusso di motociclisti e automobilisti si somma al traffico locale.

Il bilancio parla chiaro: 151 veicoli controllati – 78 dei quali motocicli – e 55 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. La lista delle infrazioni fotografa bene le criticità: velocità eccessiva, sorpassi in curva o in prossimità di incroci, uso del cellulare alla guida, modifiche non autorizzate ai mezzi.

Le sanzioni più pesanti hanno riguardato nove patenti ritirate: una per l’uso del telefono al volante, cinque per circolazione contromano in curva o in zone a visibilità ridotta, tre per sorpassi pericolosi in prossimità di intersezioni. In totale, 157 punti patente sono stati decurtati.

L’operazione rientra nel piano di prevenzione e sicurezza stradale predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano su indicazione del Commissariato del Governo. L’obiettivo è chiaro: ridurre il rischio di incidenti e tutelare tutti gli utenti della strada, in particolare lungo quei tratti panoramici dove la bellezza del paesaggio può indurre a sottovalutare i pericoli.

Un monito, dunque, per chi percorre i passi dolomitici in piena stagione turistica: la montagna è spettacolare da vivere, ma richiede prudenza e rispetto delle regole, per non trasformare una giornata di vacanza in un episodio da raccontare con amarezza.