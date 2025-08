Controlli dei Carabinieri in Val Giudicarie: patenti ritirate e droga sequestrata

Fine settimana di controlli serrati nelle valli del Trentino, dove i Carabinieri della Stazione di Pieve di Bono, insieme al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, ai motociclisti di Arco e ai militari delle Stazioni di Torbole, Storo e Borgo Chiese, hanno svolto un servizio straordinario in occasione di una partecipata festa paesana, che ha visto radunarsi circa 1.200 persone.

L’operazione, nata con l’obiettivo di contrastare l’abuso di alcol e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani, ha preso il via dopo un briefing operativo alle 20 di sabato sera presso la Stazione di Pieve di Bono. Sei pattuglie hanno presidiato le principali strade di accesso alla festa, sottoponendo a controllo tutti gli automobilisti in transito. I numeri parlano di 68 veicoli e 86 persone controllate nell’arco di poco più di sei ore.

I risultati non si sono fatti attendere. Un ragazzo, appena maggiorenne, è stato trovato in possesso di 3,3 grammi di hashish e verrà segnalato al Commissariato di Governo per la Provincia di Trento come assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90. La sostanza sequestrata sarà sottoposta alle analisi di laboratorio per la verifica del principio attivo. Non sono mancati i provvedimenti anche per la guida in stato di ebbrezza: tre uomini di mezza età, sorpresi con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, si sono visti ritirare la patente per almeno tre mesi, oltre a una sanzione amministrativa di 543 euro ciascuno e la perdita di dieci punti sulla patente. Le contravvenzioni hanno riguardato anche due automobilisti che hanno effettuato sorpassi pericolosi sotto la pioggia, incorrendo in una multa complessiva di 120 euro e tre punti decurtati.

Nel complesso, l’attività di controllo ha portato a sanzioni per un totale di 2.000 euro e al ritiro complessivo di 36 punti patente. Un bilancio che conferma la determinazione delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio, specie in occasione di grandi eventi locali che richiamano numerosi giovani.

Considerato l’esito positivo dei controlli, il Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda ha già annunciato che simili servizi verranno replicati anche nelle prossime settimane, in concomitanza con le feste paesane in calendario fino alla fine di agosto. L’attenzione resterà quindi alta, con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenzione e rispetto delle regole, a tutela della comunità e soprattutto dei più giovani.