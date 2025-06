Bolzano. Controlli notturni: due automobilisti denunciati

Nei giorni scorsi, le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Bolzano, durante i servizi notturni di perlustrazione delle vie del Capoluogo, hanno denunciato due automobilisti.

Nei giorni scorsi, le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Bolzano, durante i servizi notturni di perlustrazione delle vie del Capoluogo, hanno denunciato due automobilisti, 28enni.

Il primo soggetto, individuato in via Museo, sospetto a causa della sua andatura irregolare, risultava essere destinatario di un foglio di via obbligatorio dal comune di Bolzano, al quale non ha ottemperato e dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria. Un controllo approfondito del suo veicolo, inoltre, ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare una modica quantità, per fini personali, di marijuana. Il possesso della citata sostanza illegale gli è costata una segnalazione all’Autorità Amministrativa.

Il secondo ragazzo, invece, è stato sorpreso in via Innsbruck che procedeva con andatura irregolare: fermato, risultava avere un foglio di via obbligatorio dal capoluogo altoatesino e guidare senza patente: sottoposto all’alcooltest, è emerso che avesse un tasso superiore ai 1,20 G/L. Per tali violazioni, è stato multato, denunciato, gli è stata ritirata la patente e sequestrata la propria autovettura.

Continueranno, nei prossimi giorni, i controlli alla circolazione stradale della città per garantire un’adeguata cornice di sicurezza a tutti gli utenti della strada.

(Fonte: Carabinieri)