Ala, fermato con grimaldelli e attrezzi sospetti: denunciato dai Carabinieri

Ala – Una pinza lunga diciannove centimetri, guanti in lattice, una torcia frontale e vestiti scuri. È questo il materiale che i Carabinieri del Comando Stazione di Ala hanno trovato a bordo dell’auto di un uomo fermato durante un pattugliamento serale. La circostanza ha portato alla denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, un reato che consente di intervenire in via preventiva e che mira a contrastare i cosiddetti reati predatori.

L’episodio è avvenuto in una zona periferica della città, durante uno dei controlli notturni che l’Arma ha intensificato nelle ore considerate più a rischio per furti in abitazioni e attività commerciali. Notata un’auto in circostanze sospette, i militari hanno proceduto agli accertamenti e hanno rinvenuto gli oggetti, sequestrati immediatamente. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili e per questo è stato deferito all’autorità giudiziaria, che ora valuterà la sua posizione nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Da tempo la Compagnia Carabinieri di Rovereto, da cui dipende la stazione di Ala, ha intensificato i pattugliamenti serali e notturni. L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire i furti, dall’altro rafforzare la percezione di sicurezza in un territorio che vive anche di turismo e che in questo periodo teme i cosiddetti colpi notturni. La presenza delle pattuglie diventa così non solo un presidio operativo, ma anche un segnale di attenzione alla comunità.