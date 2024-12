ANEF. Giornata Nazionale della Montagna: neve tecnica e tecnologie avanzate nel rispetto delle risorse naturali

A dirlo, nella Giornata Nazionale della Montagna, è stata Valeria Ghezzi, Presidente di ANEF Associazione Nazionale Esercenti Funiviari cui fanno capo circa il 90% delle aziende funiviarie italiane

“La neve non è solo un elemento fondamentale per il turismo invernale, ma un motore economico e sociale per le comunità montane. E proprio in questo momento di inizio stagione è nostro desiderio ribadire e chiarire cosa sia la neve tecnica, come viene prodotta e quale sia il suo impatto ambientale, per sfatare pregiudizi e promuovere una corretta informazione”.

A dirlo, nella Giornata Nazionale della Montagna, è stata Valeria Ghezzi, Presidente di ANEF Associazione Nazionale Esercenti Funiviari cui fanno capo circa il 90% delle aziende funiviarie italiane, distribuite sia nei territori alpini, sia in quelli appenninici (oltre 1500 impianti, con una forza lavoro stimata di circa 15.000 unità, tra fissi e stagionali, nel periodo di piena attività).

Di cosa è fatta la neve tecnica?

La neve tecnica è composta esclusivamente da acqua e aria, senza l’aggiunta di sostanze chimiche. Grazie a un processo di atomizzazione, gocce d’acqua vengono raffreddate e trasformate in cristalli di neve tramite l’uso di appositi generatori. Questo procedimento permette di replicare un fenomeno naturale, garantendo però maggiore prevedibilità e sicurezza per la stagione sciistica.

Consumo di acqua, sostenibilità e sicurezza

Uno dei temi più dibattuti riguarda il consumo di acqua. È importante sottolineare che l’acqua utilizzata per la neve tecnica:

Non viene sprecata né inquinata : viene semplicemente trasformata in neve e restituita all’ambiente con il disgelo primaverile.

: viene semplicemente trasformata in neve e restituita all’ambiente con il disgelo primaverile. Sicurezza: Le nuove tecnologie applicate alle procedure di preparazione delle piste, consentono di ottenere la massima uniformità del piano sciabile e garantiscono quindi alti standard di sicurezza per gli sciatori.

Innovazione e tecnologie avanzate

Gli operatori del settore investono costantemente in tecnologie innovative per minimizzare l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza della produzione di neve:

Generatori di nuova generazione : consumano fino al 30% in meno di energia rispetto ai modelli precedenti.

: consumano fino al rispetto ai modelli precedenti. Sistemi di gestione avanzata : monitorano in tempo reale le condizioni meteo e i fabbisogni di innevamento, ottimizzando la produzione di neve e riducendo gli sprechi.

: monitorano in tempo reale le condizioni meteo e i fabbisogni di innevamento, ottimizzando la produzione di neve e riducendo gli sprechi. Mezzi battipista di ultima generazione: consentono di gestire la neve prodotta in modo più efficiente, utilizzando solo lo stretto necessario per garantire sicurezza e fruibilità delle piste.

Un settore strategico per le comunità montane

La neve tecnica non è solo uno strumento per garantire la sciabilità delle piste, ma rappresenta un pilastro per l’economia delle vallate alpine e appenniniche:

Impatto economico diretto : il comparto funiviario genera un fatturato di 1,3 miliardi di euro l’anno.

: il comparto funiviario genera un fatturato di l’anno. Indotto generale: il valore si moltiplica tra le 5 e le 7 volte, contribuendo a sostenere occupazione e sviluppo delle comunità montane.

Un impegno per la sostenibilità

ANEF ribadisce il proprio impegno per un approccio sostenibile che bilanci le esigenze economiche con il rispetto dell’ambiente. La neve tecnica e le tecnologie innovative sono strumenti che permettono di garantire il futuro delle montagne, proteggendo al contempo le risorse naturali e la biodiversità.