Asfaltart Merano 2026: 20 anni e 200 spettacoli

Merano si prepara a celebrare i 20 anni di Asfaltart, il Festival Internazionale dell’Arte di Strada che dal 12 al 14 giugno 2026 trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Nato nel 2007 dall’entusiasmo di un gruppo di appassionati di arti circensi, Asfaltart è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate meranese. Per tre giorni piazze, vicoli e passeggiate saranno attraversati da spettacoli, concerti, acrobazie, danza, teatro di strada, clownerie, walking act e performance circensi.

L’edizione del ventesimo anniversario prevede circa 200 spettacoli, con 33 compagnie artistiche e 100 artisti internazionali. Una programmazione pensata per pubblici diversi, dai bambini agli adulti, e costruita sull’idea che la cultura possa abitare direttamente gli spazi pubblici, senza barriere e senza distanza tra artisti e spettatori.

Asfaltart è infatti un festival gratuito, aperto alla città e ai visitatori. Il suo tratto distintivo è la capacità di far diventare Merano, per alcuni giorni, un luogo in cui ogni angolo può trasformarsi in scena. Musica, comicità, teatro fisico, circo contemporaneo e performance itineranti compongono un programma che punta sulla meraviglia, ma anche sull’incontro tra linguaggi artistici e culture diverse.

Nel tempo il festival ha costruito un rapporto forte con la comunità locale, anche grazie al lavoro dei volontari e alla partecipazione di residenti, operatori e realtà del territorio. Accanto agli spettacoli, l’edizione 2026 proporrà anche aree dedicate all’artigianato artistico e alla gastronomia locale lungo le passeggiate cittadine.

Il ventesimo anniversario diventa così non solo una ricorrenza, ma la conferma di un’identità. Asfaltart è uno degli eventi che hanno contribuito a rendere Merano una città capace di accogliere l’arte fuori dai luoghi tradizionali della cultura, portandola nelle strade, nelle piazze e nella quotidianità.

Per tre giorni il centro cittadino cambierà ritmo, lasciando spazio a una forma di spettacolo che vive del contatto diretto con il pubblico.