Trento, al via il lavaggio notturno primaverile delle strade: attenzione ai divieti di sosta

A Trento prende il via da lunedì 23 marzo il programma di lavaggio notturno primaverile delle strade, che proseguirà fino a lunedì 4 maggio. L’intervento sarà eseguito da Dolomiti Ambiente e interesserà progressivamente il centro storico e poi il resto della città.

Le operazioni inizieranno dalle aree più centrali, tra cui piazza Centa, piazza Dante, piazza Sanzio, Largo Nazario Sauro, via Verdi e via Rosmini, per poi estendersi alle altre zone urbane. Il servizio verrà svolto dal lunedì al giovedì dalle 20.15 alle 4 del mattino, mentre il venerdì l’orario previsto sarà dalle 20.15 alle 2.30.

Come ricordato dal Comune, almeno 48 ore prima degli interventi sarà collocata nelle strade interessate la segnaletica temporanea che indicherà il divieto di sosta e di fermata dalle 19 fino alle 5 del giorno successivo. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per gli automobilisti, dal momento che la segnaletica temporanea prevale su quella permanente già presente. Per questo viene raccomandata la massima attenzione ai cartelli esposti, così da evitare sanzioni e consentire il regolare passaggio dei mezzi incaricati della pulizia.

Il calendario completo degli interventi è consultabile sul sito del Comune di Trento, dove è disponibile negli allegati in formato pdf e ods ordinati sia per via sia per data. Le informazioni saranno accessibili anche attraverso l’app “La mia Trento”, così da permettere ai cittadini di verificare con maggiore facilità i giorni interessati dal servizio.

Diversa la situazione nei sobborghi periferici, dove la pulizia delle strade viene effettuata due volte l’anno, in primavera e in autunno, durante le ore diurne. In queste aree, spiega il Comune, l’intervento coinvolge un numero minore di parcheggi e comporta quindi un impatto più contenuto in termini di divieti. Anche in questi casi, comunque, la segnaletica temporanea con le relative limitazioni viene esposta a partire dalle 48 ore precedenti l’intervento.

Per i residenti e per chi si sposta quotidianamente in auto, le prossime settimane richiederanno dunque un’attenzione in più, soprattutto nelle ore serali e notturne, per non incorrere in multe e per agevolare un servizio che rientra nella manutenzione ordinaria della città.