mercoledì, Ottobre 8, 2025
person crossing street at crosswalk in urban setting
Photo by Nothing Ahead on Pexels.com
Lavaggio notturno autunnale delle strade a Trento: calendario, orari e vie interessate

È iniziato il lavaggio notturno autunnale delle strade a Trento, a cura di Dolomiti Ambiente. Le operazioni di spazzamento e pulizia, programmate dal Comune di Trento, proseguiranno fino a giovedì 13 novembre, con un calendario che prevede interventi dal lunedì al giovedì dalle 20.15 alle 4 del mattino, e il venerdì fino alle 2.30.

Come ogni anno, la raccomandazione agli automobilisti è di prestare attenzione alla segnaletica temporanea: i cartelli di divieto di sosta, validi dalle 19 alle 5 del giorno successivo, vengono posizionati almeno 48 ore prima e prevalgono sulla segnaletica permanente. Ignorarli può comportare sanzioni e rimozioni forzate dei veicoli.

Le operazioni sono partite dal Centro storico e nei prossimi giorni interesseranno numerose vie cittadine, tra cui via Stoppani, Lungadige Apuleio, piazza Cantore, via Maccani, corso Alpini, via Bresadola, via Lavisotto, via Aeroporto, via Soprasasso e via Avisio. L’obiettivo è garantire una pulizia capillare delle strade prima dell’inverno, migliorando decoro urbano e sicurezza stradale.

Il calendario completo degli interventi, con l’elenco aggiornato delle vie interessate e le relative date, è consultabile sul sito del Comune di Trento all’indirizzo:
www.comune.trento.it/Novita/Notizie/Lavaggio-notturno-strade-autunno-2025

Nei sobborghi collinari, la pulizia viene effettuata di giorno, due volte l’anno, in primavera e autunno, con un impatto minore sulla viabilità. Anche in questi casi, tuttavia, la segnaletica temporanea viene posizionata due giorni prima per informare i residenti dei divieti di sosta.

Per restare aggiornati sul calendario dei lavaggi e su altri servizi comunali, è possibile consultare anche l’app “La mia Trento”, che fornisce notifiche e mappe dei percorsi.

