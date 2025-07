“Trento Color run”. Sabato 5 luglio la manifestazione non competitiva aperta a tutti

Partenza da via Sanseverino e arrivo al parco delle Albere, temporanea chiusura delle strade interessate dalla corsa. Divieti di sosta durante la manifestazione in via Endrici, via Cauriol e via Sanseverino. Attese al via 2 mila persone

Sabato 5 luglio Trento ospiterà la “Color Run”, la manifestazione non competitiva aperta a tutti che trasforma una semplice corsa in una vera e propria esplosione di energia, musica e colori.

La partenza è fissata per le 15.30 in via Sanseverino, all’altezza del palazzo delle Albere. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 200 persone, con partenze scaglionate ogni 10 minuti. L’arrivo è previsto entro le ore 19.30 al parco delle Albere.

Il percorso si snoderà attraverso numerose vie del centro cittadino, secondo il seguente tracciato: via Sanseverino (partenza – palazzo delle Albere), via Verdi, piazza Duomo, via Garibaldi, via San Vigilio, via Mazzini, via degli Orti, via Esterle, via XXIV Maggio, via Endrici, via Mattioli, via Lorenzoni, via Matteotti, via Cauriol, lungo Fersina, via Degasperi, rotatoria via Jedin, via Ghiaie, via Maso Smalz (percorso ciclabile), con rientro su via Sanseverino e arrivo al parco delle Albere (vedi cartina allegata).

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà attivo il divieto di transito veicolare lungo l’intero percorso. Saranno comunque garantiti gli attraversamenti pedonali e il passaggio sulle vie laterali. Divieti di sosta verranno istituiti in corrispondenza delle postazioni colore, in particolare in via Endrici, via Cauriol e via Sanseverino. Il servizio di trasporto pubblico manterrà i consueti percorsi, ma potrebbero verificarsi ritardi temporanei. L’evento sarà seguito dalla Polizia locale, con un presidio composto da 35 agenti, 3 ispettori e 1 coordinatore. A supporto delle forze dell’ordine, saranno presenti circa 40 volontari per garantire la sicurezza dei partecipanti e una gestione ordinata della viabilità e delle eventuali deviazioni.

L’evento, pensato per coinvolgere persone di tutte le età dai bambini, agli adulti ai gruppi di amici, si svolgerà in un clima di festa, con spettacolari lanci di polveri colorate lungo il percorso di circa 5 chilometri. Per partecipare non è richiesta alcuna preparazione atletica e non vi sono classifiche o tempi da registrare. Al via sono attese circa 2 mila persone pronte a divertirsi e a vivere un’esperienza all’insegna della spensieratezza e dell’allegria. Durante il percorso si attraverseranno varie “zone colore”, dove i partecipanti saranno avvolti da polveri colorate atossiche ed eco-compatibili. Il tutto sarà accompagnato da musica, momenti di animazione e una grande festa finale al parco delle Albere.