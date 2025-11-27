Trento. Mobilità nel periodo natalizio: tutti i parcheggi e le navette

Nelle settimane che precedono il Natale un gran numero di turisti raggiunge Trento per visitare il Mercatino e le attrazioni presenti in città.

In questo periodo vengono attivati alcuni parcheggi supplementari nei cortili delle scuole, ma per non intasare le vie intorno al centro il consiglio del Comune di Trento è quello di utilizzare per quanto possibile i grandi parcheggi di attestamento collegati al centro città con navette ad alta frequenza potenziate nel periodo natalizio: il parcheggio Ex Italcementi (524 posti gratuiti nella fascia diurna dalle 6 alle 00.30, 142 posti auto gratuiti nelle 24 ore e 14 posti per disabili) e il parcheggio Zuffo (768 posti auto gratuiti e 10 per disabili) collegati al centro città con la Linea N.

Dal Comune specificano inoltre come, la frequenza della linea N sia stata aumentata nelle giornate festive del periodo dei mercatini di Natale garantendo una frequenza di 15 minuti dalle ore 9 alle ore 20:30; e di come, nei giorni feriali invece la frequenza sarà di 10 minuti fino alle ore 9 e di 15 minuti per tutto il resto della giornata fino alle ore 21.

A questi parcheggi si aggiunge il parcheggio Monte Baldo (202 posti auto alla tariffa diurna di 0,50 euro al giorno dal lunedì al venerdì e 1 euro al giorno la domenica e festivi), collegato al centro città con la Linea 19 ogni 30 minuti nei giorni festivi e ogni 15 minuti nelle ore di punta dei giorni feriali, e il parcheggio Duomo (sotto la Finestra sull’Adige, 119 posti auto alla tariffa diurna di 0,80 centesimi all’ora). In entrambi questi parcheggi le soste diurne di durata non superiore alle 2 ore sono gratuite.

Sono inoltre disponibili anche alcuni piazzali delle scuole gestiti dalle scuole stesse o da varie associazioni sportive e di volontariato.

Di seguito riportiamo l’elenco completo, così come promosso dal Comune di Trento, con gli orari di apertura dei piazzali fino al prossimo 6 gennaio:

Istituti Buonarroti – Tambosi (via B. Acqui 17): dalle 9 alle 20 nei giorni 29 novembre, il 7, 13 , 23 e 26 dicembre, e dalle 9 alle 19 nei giorni 30 novembre, 6, 8, 14, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio.

Tambosi (via Barbacovi 7): dalle 13 alle 19 il 29 novembre e dalle 9 alle 19 nei giorni 7, 8, 13, 14, 21, 23, 26, 28, 30 dicembre, il 3 e 5 gennaio.

Istituto Salesiani (via Barbacovi 22): dalle 8 alle 18.30 nei giorni 29 e 30 novembre, e il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre e il 6 gennaio.

Liceo Prati (piazza Garzetti): dalle 13.30 alle 19 i sabati 29 novembre, 6, 13, 3, 20 dicembre e dalle 9 alle 19 nei giorni 30 novembre e 7, 14, 21, 22, 23 dicembre e dalle 9 alle 16 il 24 dicembre.

Seminario maggiore (via Endrici): dalle 8.30 alle 19.30 nei giorni 30 novembre, 14 e 21 dicembre.

Medie Bresadola (Via Travai): dalle 14 alle 19.30 i sabati 29 novembre, 6, 13, 20 dicembre e dalle 8 alle 19.30 nei giorni 30 novembre, il 7, 8, 14, 21, 22, 23 e 24 dicembre.

Medie Manzoni (corso Buonarroti): dalle 8 alle 19.30 nei giorni 29 e 30 novembre e il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre.

Liceo da Vinci (via Giusti): dalle 14 alle 19 i sabati e dalle 9 alle 19 le domeniche nei giorni 29 e 30 novembre, e il 6, 7, 8, 14, 20, 21, 24, 27, 28 dicembre e il 6 gennaio.Liceo Rosmini (via Malfatti 2): dalle 9 alle 19 nei giorni 29 e 30 novembre, e il 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre.

(Fonte: Comune di Trento)