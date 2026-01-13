Iscrizioni scuola 2026/2027 aperte: domande online su Unica. In Trentino calendario e portale dedicati

Sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Da oggi e fino al 14 febbraio 2026, le famiglie possono presentare la domanda per il primo anno dei percorsi scolastici interessati, utilizzando la procedura online predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le iscrizioni per il primo e secondo ciclo si effettuano in modalità telematica attraverso la piattaforma Unica, accessibile con credenziali digitali come SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE), CNS o eIDAS. Il portale, oltre alla parte amministrativa, include strumenti informativi e sezioni orientative pensate per accompagnare famiglie e studenti, in particolare quelli della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso successivo.

Restano tuttavia alcuni casi in cui la procedura non è digitale. Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, ad esempio, non seguono la modalità online nazionale e vengono presentate in forma cartacea presso le segreterie. Lo stesso vale per le iscrizioni nelle scuole della Valle d’Aosta, di Trento e di Bolzano, dove sono previste regole specifiche legate all’autonomia territoriale.

Ed è proprio qui che il tema diventa particolarmente rilevante per le famiglie trentine. In provincia di Trento, infatti, le iscrizioni seguono un calendario e un portale dedicati, come ricordato anche dal sistema informativo provinciale Vivoscuola. Per i percorsi di istruzione dalle primarie alle superiori e per la formazione professionale, la finestra indicata va da martedì 13 gennaio a lunedì 16 febbraio 2026, con domanda online tramite il portale vivoscuola.it/iscrizioni.

Per la scuola dell’infanzia in Trentino, invece, le iscrizioni risultano previste in un periodo differente, dal 19 gennaio al 2 febbraio 2026, con criteri e requisiti specifici che il portale provinciale descrive nel dettaglio.

Parallelamente, restano al centro dell’attenzione le opportunità legate ai nuovi percorsi formativi: anche per l’anno scolastico 2026/2027 è possibile iscriversi ai percorsi quadriennali di alcuni istituti tecnici e professionali e ai percorsi innovativi del Liceo del Made in Italy, che il Ministero sta valorizzando come parte della filiera tecnologico-professionale.

Secondo i dati diffusi dal MIM, le iscrizioni alle prime classi per il 2026/2027 coinvolgono oltre 1,3 milioni di studenti e le relative famiglie. In un contesto in cui la scelta della scuola incide sempre di più anche sui percorsi futuri, la fase delle iscrizioni si conferma uno dei passaggi più delicati dell’anno per molte famiglie.