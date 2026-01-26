Fiamma olimpica Trento: Tita, Anesi e Mosaner tra i 30 tedofori della tappa del 29 gennaio

La Fiamma olimpica Trento sta per arrivare in città in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio, quando Trento accoglierà la torcia lungo un percorso che attraverserà le vie del centro, toccando alcuni dei luoghi più significativi e simbolici della città. Saranno circa trenta i tedofori protagonisti della tappa, che porteranno la Fiamma fino a piazza Duomo, dove è prevista l’accensione del braciere olimpico intorno alle 19.30. I nomi dei tedofori, scelti dalla Fondazione Milano Cortina 2026, resteranno riservati fino al giorno della staffetta, come da tradizione, per accrescere l’attesa attorno a un evento che si preannuncia molto partecipato. È però già noto che, per la tappa numero 53, tra i tedofori ci saranno il velista Ruggero Tita, il pattinatore Matteo Anesi e il giocatore di curling Amos Mosaner, protagonisti di primo piano dello sport trentino e autori di importanti successi internazionali.

Lungo il percorso, così come ricorda l’ufficio stampa del Comune di Trento, non mancheranno momenti di intrattenimento pensati per accompagnare il passaggio del corteo olimpico e coinvolgere il pubblico. Nel quartiere Le Albere, in piazza delle Donne Lavoratrici, il passaggio dei tedofori sarà salutato da Itas Assicurazioni e Radio Dolomiti, che con musica e animazione contribuiranno a creare un clima di festa. In piazza Fiera sarà invece il Coro di tromboni del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda a rendere omaggio alla Fiamma olimpica con l’esecuzione di alcuni brani, tra cui la “Fanfara Olimpica” di Demetrio Bonvecchio, composta appositamente per l’evento.

A chiudere il corteo olimpico saranno la storia e la tradizione del territorio. Sullo sfondo del Castello del Buonconsiglio, grazie alla Pro Loco Centro storico Trento, i Ciusi e i Gobj e i rappresentanti del corteo storico delle Feste Vigiliane, con costumi ispirati agli affreschi del ciclo dei Mesi di Torre Aquila, accoglieranno la Fiamma nel suo viaggio di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali, al via il 6 febbraio. La torcia olimpica proseguirà quindi verso piazza Duomo per la conclusione del percorso e l’evento finale. A partire dalle 17.30 la piazza ospiterà uno spettacolo che unisce danza e acrobazia: una ballerina, accompagnata da un testo poetico, darà vita a movimenti fluidi e armonici per raccontare la bellezza, l’impegno e la determinazione che caratterizzano le discipline invernali.

Il passaggio della Fiamma olimpica Trento riporta alla memoria anche un episodio rimasto nella storia recente delle staffette italiane. Nel gennaio 2006, durante il percorso verso Torino, la torcia fu temporaneamente sottratta a una tedofora proprio a Trento nel corso di una protesta, prima di essere recuperata e permettere alla staffetta di proseguire regolarmente.

In occasione del passaggio della Fiamma sono previste modifiche temporanee alla viabilità urbana. Per consentire lo svolgimento della staffetta in sicurezza sarà istituito un percorso dedicato ai tedofori, accompagnati da due convogli autorizzati. I provvedimenti entreranno in vigore a partire dalle 17.45. La Polizia locale presidierà tutte le 36 postazioni previste lungo il percorso, assicurando la gestione del traffico e l’assistenza alla viabilità. Sono previste chiusure temporanee al traffico veicolare, limitate al tempo strettamente necessario al passaggio dei tedofori e dei mezzi di accompagnamento. Anche il trasporto pubblico urbano potrà subire brevi sospensioni o deviazioni temporanee lungo le tratte interessate, con ripristino del servizio non appena consentito.