Fiamma olimpica nell’Alto Garda: torcia tra Riva, Arco e Torbole nella 42ª tappa verso Verona

Per la prima volta, la fiamma olimpica ha attraversato l’Alto Garda, passando nel Garda Trentino tra Riva del Garda, Arco e Torbole. Il transito è avvenuto nel corso della 42ª tappa del viaggio della torcia, diretto verso Verona e inserito nel percorso che accompagnerà i Giochi invernali Milano-Cortina 2026.

La giornata ha richiamato numerosi cittadini lungo le vie e sul lungolago, con la presenza anche di rappresentanti istituzionali: tra questi il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi, oltre ad amministratori locali e figure legate al movimento olimpico.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il viaggio della fiaccola è iniziato il 4 dicembre a Olimpia, davanti al tempio di Hera, con la tradizionale accensione. Il percorso complessivo prevede 60 tappe in tutte le province italiane, fino all’arrivo a Milano il 5 febbraio, data collegata alla cerimonia di apertura dei Giochi.

La fiamma, così come ricorda l’ufficio stampa PAT, è arrivata a Riva del Garda con una prima sosta in piazza Catena, per poi attraversare la città fino al lungolago, in via Giancarlo Maroni. Successivamente, la torcia ha proseguito lungo il territorio gardesano con un passaggio particolarmente significativo: la traversata sul lago.

Il tratto sull’acqua, avvenuto dal Circolo Vela Arco verso Torbole via lago, è stato scortato da imbarcazioni delle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera) e affiancato dalle barche dei circoli velici del Garda Trentino, coinvolgendo soci, giovani della scuola vela e squadre agonistiche.

Nel comunicato viene sottolineato anche un aspetto geografico: sul Lago di Garda si trova infatti l’unico punto di confine tra le tre regioni direttamente coinvolte dall’organizzazione dei Giochi 2026 — Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto e Lombardia — elemento che ha contribuito al valore simbolico dell’iniziativa.

A Torbole, la fiamma è approdata nel porticciolo e ha proseguito a terra nell’ultimo tratto fino al municipio, offrendo un’ulteriore occasione al pubblico per assistere al passaggio della torcia.

Nel corso della giornata sono state diffuse anche diverse dichiarazioni istituzionali.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha definito il passaggio della fiamma nel Garda Trentino “un momento di grande orgoglio” per la comunità locale, indicando nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 un’occasione di promozione internazionale del territorio e di rafforzamento del legame tra persone e territori.

La presidente del Comitato olimpico di Trento Paola Mora ha richiamato il tema della collaborazione e dell’inclusione, collegando il passaggio nel Garda a un omaggio alle tre regioni coinvolte. Nella stessa dichiarazione viene citato anche un successivo momento legato alla Campana dei Caduti, indicata come luogo simbolico in cui il messaggio di pace viene associato all’unione tra comunità.

L’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi ha invece evidenziato il valore dell’immagine della torcia in attraversamento sul lago e il rapporto tra Garda Trentino e sport outdoor, sottolineando come il territorio venga scelto ogni anno da migliaia di praticanti.

Infine il presidente di APT Garda Dolomiti SpA Silvio Rigatti ha inquadrato l’evento come occasione di promozione del territorio e dei valori legati a sport, inclusione e turismo all’aria aperta.