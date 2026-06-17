Case vacanza, quanto costano a Sirmione e Riva del Garda: i dati di Immobiliare.it

Le case vacanza al lago restano, almeno in media, più contenute rispetto alle grandi località di mare e montagna. È quanto emerge dall’analisi di Immobiliare.it Insights, che ha confrontato i prezzi delle abitazioni in vendita in alcune delle principali mete turistiche italiane. Tra le località considerate ci sono anche Sirmione e Riva del Garda.

Il confronto nazionale mostra un divario netto. Forte dei Marmi si conferma la meta più costosa in assoluto, con prezzi medi complessivi superiori a 2,1 milioni di euro. Seguono Cortina d’Ampezzo, con valori vicini a 1,6 milioni di euro, e Ortisei, dove una casa di alta gamma vale in media circa 1,27 milioni. Capri e Porto Cervo restano poco sotto quota 1,25 milioni.

Il lago, con l’eccezione di Cernobbio, presenta invece valori più bassi. Secondo i dati diffusi da Immobiliare.it Insights, Cernobbio supera il milione di euro, con circa 1.018.000 euro medi. Stresa e Bellagio si collocano attorno ai 775.000 euro, mentre Riva del Garda si ferma poco sopra i 470.000 euro e Sirmione a circa 445.000 euro medi per un’abitazione in vendita.

Il dato non significa che il mercato gardesano sia economico in senso assoluto, ma mostra come alcune località di forte richiamo turistico possano restare sotto i valori delle destinazioni più esclusive di mare e montagna. Il Garda, in particolare, continua a collocarsi in una fascia alta ma non estrema del mercato delle seconde case.

L’analisi prende in considerazione località marittime, montane e lacustri di pregio. Per il mare sono state esaminate Capri, Forte dei Marmi, Portofino, Porto Cervo, Porto Ercole, Porto Rotondo e Senigallia. Per la montagna Bormio, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Ortisei e Breuil-Cervinia. Per i laghi Bellagio, Cernobbio, Riva del Garda, Sirmione, Stresa e Varenna.

Interessante anche il dato sulla domanda. Nelle località lacustri non emerge un andamento uniforme: Riva del Garda registra una crescita della pressione di domanda del 2,3% su base annua, mentre Sirmione segna una lieve flessione dell’1,5%. Più marcati i cali rilevati in altre mete come Varenna e Bellagio.

Quanto alle tipologie immobiliari più richieste, nelle località di lago prevale in generale il trilocale in vendita. Il comunicato segnala tuttavia un’eccezione per Sirmione, dove la domanda risulterebbe orientata soprattutto verso i bilocali in vendita. Il dato percentuale specifico indicato nella nota appare però incompleto e non viene quindi riportato.